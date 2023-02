BBB 23: Mãe de Cara de Sapato reage à cena romântica do lutador com Amanda

Dona Wilma Monteiro, mãe de Cara de Sapato, comenta sobre o lutador cantando agarradinho com Amanda durante festa no BBB 23

Parece que até a mãe de Cara de Sapato (32) está shippando o filho com a médica Amanda (31) no BBB 23! Dona Wilma Monteiro reagiu ao vídeo dos dois cantando juntinhos na casa!

Durante a festa do líder Gustavo na madrugada desta quinta-feira, 16, o lutador de MMA e a sister enlouqueceram os fãs que torcem por um romance entre eles ao cantarem um trecho da canção Adoro Amar Você, famosa na voz do cantor Daniel.

Abraçados, os dois, que entraram como dupla no programa, cantarolaram e protagonizaram momento romântico no confinamento com o carinho e troca de olhares. A torcida para formarem um casal está grande, e até a mãe do atleta vibrou com a cena fofa. "Tão bonitinhos!", escreveu ela ao repostar registro deles cantando.

Recentemente, Cara de Sapato deu a entender que tem alguém fora da casa do BBB 23. Após o momento, a mãe do lutador fez um post misterioso. Ela compartilhou uma foto do filho ao lado de Amanda. "Vamos aguardar o desenrolar dessa história", escreveu Dona Wilma, deixando no ar o possível affair.

Confira o post de Dona Wilma sobre Cara de Sapato e Amanda cantando juntos:

BBB 23: Após fala de Cara de Sapato, Amanda esmaga chances de casal

Dia triste para os fãs de Amanda e Cara de Sapato! A sister falou em seu raio-x, nesta quinta-feira, 16, sobre o amor "fraterno" que sente pelo lutador, afastando chances de romance.

Durante a manhã, Amandinha conversou com os fãs e família e afirmou que acha que os brothers tem inveja da relação que ela tem com o lutador. "Eu sei que muita gente fala de mim e do Sapato aqui, mas também sei que é dor de cotovelo. Todo mundo queria ter um amigo assim", disse a médica.

Ela reafirmou que os dois não se vêem de modo romântico. "O Sapato é meu irmãozão aqui no jogo… Sou muito grata por ter essa amizade aqui no jogo, a gente dá muita força um pro outro, um carinho de irmão mesmo", falou.

