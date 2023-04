BBB 23: Líder, Domitila cria estratégia contra as rivais: 'Fazer uma jogada'

Domitila Barros cria estratégia com seus aliados para se livrar das rivais no BBB 23: 'É interessantíssimo'

Horas após vencer a prova do líder da semana, Domitila Barros já começou a montar a sua estratégia de jogo com seus aliados na casa do BBB 23, da Globo. Ao lado de Sarah e Ricardo, ela contou que eles precisam comprar o Poder Curinga da semana para ter uma carta na manga contra as rivais, que são as integrantes do grupo Deserto – Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

“Eu acho que ou eu ou Facinho tem que comprar mesmo [o Poder Curinga]. Porque, pra você, é interessantíssimo ter uma arma na mão para semana que vem”, disse ela, e completou: “Por isso que estou visando mais no paredão do que nesse poder. E por isso que eu acho importante, se Facinho ou você comprarem esse poder, vocês terem a possibilidade de fazer uma jogada com a minha indicação”.

Assim, a líder ainda refletiu: "Eu quero acreditar que esse Poder Curinga vai influenciar mais no Paredão. Porque elas [sisters do Quarto Deserto], pela casa, vão ou em você ou no Facinho. Então tem que ser um Poder Curinga que imunize, porque elas não vão votar entre elas. Se elas não podem votar em você, porque você tá com o Anjo, e não podem votar no Facinho porque ele já tem o poder de se imunizar, aí vai ter que ser entre elas. Aí vai ficar interessante. Porque aí eu quero ver, quando tiver que ser entre elas, como é que elas se veem nessa lista de prioridades".

Por fim, ela comparou os dois grupos da casa. "O Quarto Fundo do Mar, sempre foi muito transparente. Eu ia votar no Cristian, eu não ia dar o Anjo para o Black. Então, o Quarto Fundo do Mar, no meu ponto de vista, sempre foi muito autocrítico.Eu nunca vivi esse momento autocrítico dentro do grupo Deserto, então seria muito interessante", afirmou.

Saiba como foi a prova do líder da rodada

A prova do líder de quinta-feira, 13, foi dividida em duas fases. Na primeira fase da prova, os participantes tiveram que montar um quebra-cabeça individualmente. Apenas quatro concorrentes foram para a próxima etapa, sendo eles: Sarah, Ricardo, Larissa e Domitila.

Na segunda fase da prova, os quatro participantes tiveram que percorrer um circuito. Eles tiveram que montar uma ponte para caminhar, colocar os cards nas urnas corretas e apertar o botão. Domitila foi a mais rápida e venceu a prova.