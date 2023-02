BBB 23: Líder, Bruna Griphao define o seu alvo para indicar ao paredão

Bruna Griphao faz análise sobre os seus rivais ao ganhar a prova do líder e ter que indicar uma pessoa na noite deste domingo no BBB 23

A atriz Bruna Griphao passou as últimas horas pensando em quem será o seu alvo no paredão da noite deste domingo, 26, no BBB 23, da Globo. Ela ganhou a Superprova Líder e Anjo que aconteceu durante a tarde e terá que fazer uma indicação logo mais. Com isso, ela já definiu o seu possível alvo, e tem até uma segunda opção.

Em conversa no quarto do líder, a artista conversou com seus aliados e contou que tem o desejo de indicar Fred Nicácio ou Domitila Barros.

"Vamos começar o game? Vamos começar a brincar? Eu acho que não tenho muito como não ir no Fredão (Fred Nicácio) e na Domitila (Barros) nesse porque... É para ser mais coerente com tudo. Fredão sempre foi minha opção e, querendo ou não, saí na porrada com ele essa semana e a gente não conversou...", disse ela.

Então, MC Guimê concordou com ela. "Isso é bom porque você traz uma nova configuração porque se o Sapato tiver Contragolpe, ele não chama a Domitila. Chamaria a Marvvila e aí deixa fluir...", afirmou. Por fim, Bruna declarou: "Domitila tem me incomodado bastante essas atitudes dela mas eu acho que não tem uma coisa diretamente comigo, sabe? Quando teve a formação do Paredão, falei que queria que o Fredão ficasse e não a Domitila, mas aí a gente brigou. Eu acho que vou indicar ele".

Vale lembrar que Cara de Sapato e Key Alves já estão indicados ao paredão. Ele foi indicado por Sarah Aline quando ela atendeu o Big Fone. E ela foi indicada por MC Guimê durante o Castigo do Monstro.