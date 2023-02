BBB 23: Lexa sai em defesa de Guimê e detona Gustavo: “Jogo horroroso”

Lexa rebateu as alfinetadas de Gustavo e defendeu o marido, Guimê, que está no paredão do BBB 23

Lexa (27) deu uma pausa em sua programação de carnaval e decidiu soltar o verbo em suas redes sociais sobre o BBB 23, fora da casa mais vigiada do Brasil. A cantora usou o Twitter para detonar as atitudes do fazendeiro Gustavo (28) e saiu em defesa do marido, MC Guimê (30), que foi parar na berlinda depois da formação do paredão no último domingo, 13.

A reação de Lexa surgiu após uma das falas de Gustavo viralizar: "Acho o Guimê muito feio, veio. Até pra se defender o maluco…", disse o brother em conversa com Key Alves (23), que também reclamou sobre as atitudes do músico: "Quando andava com o Gabriel, ele era uma pessoa, depois se tornou outra, depois começou a puxar nosso saco, pra mim isso não é uma pessoa confiável...", a jogadora de vôlei alfinetou.

Mas a cantora não deixou barato e fez questão de rebater as falas do casal: “Gustavo, você no ao vivo arrasa, né? Não sei o que acontece que a voz boazinha surge do além. Quanto puxar saco, Guimê nunca puxou, acho que vcs tão vivendo em um mundo paralelo e estão esquecendo que o Brasil tá assistindo esse jogo horroroso que os dois tão fazendo.”, criticou duramente ao defender o amado.

No Instagram, Lexa também surgiu na madrugada de ontem para pedir que o marido continuasse na disputa do reality. Rouca por conta da rotina intensa de shows no carnaval, ela declarou: “Fica Guimê, é óbvio!” e compartilhou alguns vídeos do amado se posicionando dentro da casa.

Lexa agradece a ex-BBB Tina: ''Obrigada por cuidar tão bem do Guimê''

O BBB 23 já rendeu algumas amizades fora da casa. Lexa e a ex-BBB Tina (29), eliminada no segundo paredão da edição de 2023, se encontraram em um bloco de carnaval.

Em um vídeo, Lexa compartilhou um vídeo do encontro e agradeceu a sister por ser aliada de seu marido, MC Guimê: "Ah, Tina, que alegria te conhecer!! Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê , agora somos amigas, minha musa. Bora pro meu bloco, que já já saí!", disse a cantora. A angolana respondeu: “Meu Deus, hoje eu tô de conchinha com a Lexa.”. Confira o momento!