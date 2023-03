BBB 23: Lexa pede eliminação de sister: ''Falta de respeito e educação''

Cantora Lexa, esposa de MC Guimê, sai em defesa do marido e pede pela saída de sister no oitavo paredão do BBB 23

Mais um paredão está formado no BBB 23, e a cantora Lexa (27), esposa de MC Guimê (30), que está acompanhando o reality show da Globo, pediu pela saída de sister!

A funkeira usou as redes sociais para declarar sua torcida para que Key Alves (23) seja eliminada na oitava berlinda do programa, em disputa contra Domitila Barros e Sarah Aline.

Em sua conta oficial no Instagram, Lexa saiu em defesa do marido ao publicar um vídeo reunindo alguns momentos em que a jogadora de vôlei fala sobre o embate com MC Guimê no confinamento.

"Falta de respeito e educação a gente vê por aqui. O Guimê NUNCA usou palavras ofensivas e desrespeitosas pra ninguém nessa casa. Sempre jogou e movimentou o game. Por razões ÓBVIAS, sou FORA KEY. Foco no GSHOW!", escreveu ela na postagem.

"Com certeza temos que tirá-la, mas ela saindo, precisamos arrancar as plantas urgente... já estão criando raízes kkkkkkkkk", falou uma seguidora nos comentários. "Nós diamantes falamos na cara, sem ofender ninguém", disse a ex-BBB Tina. "Tchau Key", comentou Jojo Todynho.

Confira:

BBB 23: MC Guimê e Bruna Griphao revelam seus rankings de prioridade

Durante a madrugada de segunda-feira, 06, Bruna Griphao e MC Guimê conversaram na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Ao falar sobre as prioridades dentro do BBB 23, a dupla resolveu ranquear os respectivos "Top-8" de cada um no reality. O cantor foi o primeiro a falar a lista.

"Amandinha seria a oitava, mas não deixaria de ser dentro das outras pessoas. Ainda pode muita coisa rolar. Gosto muito dela, mas não me sinto a prioridade dela e tá tudo certo. Larinha, sete. Seis, Sapato. Cinco, Fredinho. Quatro, Mami. Três ou dois, aí não sei. Você ou Alface. Aí depende do que rolar aqui. E um, eu", resumiu Guimê.

Em seguida, Bruna expôs o seu ranking e deu mais detalhes sobre as suas dúvidas entre algumas das posições. "Oitavo, Amandinha. Tenho vários momentos que amo a Amandinha, mas tem outros que sinto que a gente dá umas batidas de frente, mas tudo certo. Amo o Alface, mas inegável que tenho minhas mágoas e tá tudo certo. Sete", disse a atriz.

"Aí seis eu acho que hoje é a Mami, real. A Mami e o Papato estão num lugar muito parecido, mas pode mudar muito. Eu também tenho me conectado muito com a Mami, e sinto que ela tem uma áurea, um negócio. Mas vou deixar a Mami no seis e o Papato no cinco. Amo o Papato, muito, de paixão", continuou. "Quatro, Fredinho. Você e Lari, dois ou três. Mesma coisa. Sinto que a Lari sente que tem que se manter leal a mim, mas sinto que o coração dela talvez o Fredinho fale mais alto", completou a sister.