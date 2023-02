BBB 23: Lexa manda indireta para Key Alves após desavença com MC Guimê: ''5ª série''

Cantora Lexa, esposa de MC Guimê, alfineta a jogadora de vôlei Key Alves após declarar guerra contra o funkeiro na casa do BBB 23

A cantora Lexa (28) saiu em defesa do marido, MC Guimê (30), que está confinado na casa do BBB 23, e criticou atitude de Key Alves (23) no reality show da Globo.

Durante a exibição do programa ao vivo na noite de quarta-feira, 22, comandado por Tadeu Schmidt, a artista comentou sobre a guerra declarada da jogadora de vôlei contra o funkeiro e aproveitou para mandar uma indireta nas redes sociais após VT mostrar a atleta explicando seu desentendimento com o funkeiro.

"Umas posturas de adolescente. Quinta série, né?", escreveu Lexa em sua conta no Twitter. Em seguida, ela repostou tweet de um internauta e contou que deu risada da fala da sister "Agora é Key Alves contra MC Guimê".

No Raio-X da manhã de quarta-feira, 22, Key Alves contou que viu MC Guimê pela Central do Líder falando sobre ela e declarou que ele é seu novo alvo no jogo: "Ontem, como vocês viram, eu vi muita coisa, porque eu sou VIP e tenho acesso ao Quarto do Líder. Vi muitas coisas do Guimê falando pro Alface [Ricardo]. Então, se o bonito quer jogar contra mim, ele vai jogar contra mim. E é isso", disse ela.

"[Ele estava] Dizendo que eu era 'posturada', então, a partir de agora, todo mundo aqui na casa está me chamando de 'posturada' e calma, porque esse é o meu jogo mesmo. Não vou ficar dando barraco nem nada. Porém, agora, é Key Alves contra MC Guimê", disparou ainda.

Confira os posts de Lexa:

Umas posturas de adolescente, quinta série né? Kkk #bbb23 — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 23, 2023

Eu ri também kkkk https://t.co/Til3h58QSP — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 23, 2023

No aniversário de Lexa, MC Guimê emociona a mulher com declaração

O aniversário de Lexa de 28 anos foi na quarta-feira, 22, e MC Guimê não deixou de homenageá-la mesmo confinado no BBB 23. Além de ter deixado um vídeo especial para amada fora da casa, o cantor ainda deu um jeito de fazer uma surpresa para ela dentro do reality.

No quarto deserto, o artista reuniu praticamente todos os brothers virados para uma câmera e se declarou para a esposa. Em seguida, todos cantaram parabéns para funkeira.

"Meu amor, reuni essa galera do bem para cantar parabéns pra você hoje meu coração tá apertado de não tá ai presente, queria falar aí olhando pros seus olhos... (já quero chorar) queria falar o quanto te amo, to cheio de saudade e to aqui por um proposito que não é só meu, é nosso", disse antes de desejar várias coisas boas para famosa. Ao compartilhar o vídeo, Lexa contou que estava emocionada com a iniciativa do esposo. "Eu tô chorando e não é pouco! Você é o AMOR DA MINHA VIDA! Minha riqueza! Meu presente!", falou ela.

