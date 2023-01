BBB 23: Lexa fica inconformada por confundirem Guimê com MC Gui: "Pessoas diferentes"

Lexa desfez a confusão por meio das redes sociais e ainda comentou sobre a dupla do marido no BBB

Lexa (27) usou as redes sociais para desfazer um mal entendido. É que alguns internautas têm confundido Guimê (30) com MC Gui (24), citando um episódio que aconteceu na Disney em 2019.

A cantora desabafou: "Não é possível que estão confundindo o Guimê com o MC Gui. São pessoas diferentes gente!", disse.

E não demorou muito para que seguidores da artista enviassem mensagens sobre o assunto e até se divertissem com a situação inusitada.

"A maioria faz por meme, mas tem gente que realmente acredita", disse uma fã de Lexa. "A galera fica fazendo isso de propósito. Vai acabar prejudicando o Guimê de verdade", comentou outra.

Pouco tempo depois, Lexa ainda questionou sobre a dupla de Guimê no BBB 23. O brother está conectado com Tina (29).

"Só desconecta no domingo né?", questionou ela. "Lexa pelo amor de deus puxa uma corrente de oração", falou uma seguidora. "É melhor ele estar com uma jogadora, a Tina é legal", comentou outra.

BBB 23: Lexa defende MC Guimê após 'mergulho' dele: "Tadinho"

Nesta terça-feira, 17, MC Guimê deu o que falar nas redes sociais por causa de uma cena dele no confinamento do BBB 23, da Rede Globo. Ele foi tentar mergulhar com Tina na piscina do reality show e a reação dele repercutiu nas redes sociais.

Os fãs se divertiram ao comentar que ele não saiu do lugar na piscina ao tentar mergulhar. Ao ver as pessoas comentando o assunto, a esposa dele, Lexa, saiu em defesa do amado. Em seu Twitter, ela contou que o amado não sabe nadar.

“Tadinho! Ele não sabe nadar, gente”, disse ela. Com isso, os fãs comentaram: “Eu rindo e não sabendo também”, “Tadinho, Lexa” e “Ele jurando que tinha chegado do outro lado”.