BBB 23: Lexa desabafa sobre olheiras e falta de sono: "Assistindo o Guimê"

Lexa (27) desabafou sobre os inúmeros compromissos nesta época pré-Carnaval e também por enfrentar a rotina de assistir, a todo o tempo, o marido, MC Guimê (30), no BBB 23.

"Cheguei, tomei banho e saí. Olha o tamanho da minha olheira, porque eu não durmo. Quando não estou assistindo o Guimê, estou trabalhando. Estou dormindo três horas por dia, hoje ainda não dormi, então tá muito fundo o meu olho. Estou com filtro, se eu tirar, vocês se assustam", disse ela nas redes sociais.

Momentos antes, ela apareceu voltando do show que fez durante uma festa em São Paulo. "Assistindo o maridão no BBB, e eu aqui fora bem maravilhosa fazendo minhas coisas, agenda lotada".

Ao chegar em casa ainda maquiada e com o figurino da apresentação, ela avisou que chegou já assistindo MC Guimê no reality, mas que iria dormir.

"Eu escolhi ser espectadora. Todo mundo tem o direito de achar o que quiser sobre quem quiser. E eu também. Minha vida segue normal com a minha agenda que tá MARA!", falou.

BBB 23: MC Guimê reúne brothers para combinar votos: "Seria um paredão mais suave"

Os integrantes do Quarto Deserto se reuniram nesta sexta-feira, 20, para conversarem sobre jogo. MC Guimê, que acredita que será alvo dos participantes do outro cômodo, decidiu combinar votos com os colegas para tentar se salvar da eliminação caso seja indicado ao paredão.

"Nós pedimos o que para as Líderes: vocês tenham a compreensão de que vocês podem colocar dupla A, B ou C, só que têm duplas que são mais fortes do que as outras e quem está no risco é alguém do nosso grupo, o grupo grande. Esse grupo grande tem duas duplas muito no risco: Guimê e Tina e Gabriel e Paula. Estão muito no risco", afirmou o cantor.