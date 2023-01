BBB 23: Lexa defende MC Guimê após 'mergulho' dele: 'Tadinho'

Lexa reage ao ver a repercussão de cena do marido, MC Guimê, mergulhando na piscina do BBB 23 e defende o amado

Nesta terça-feira, 17, o cantor MC Guimê deu o que falar nas redes sociais por causa de uma cena dele no confinamento do BBB 23, da Globo. Ele foi tentar mergulhar com Tina na piscina do reality show e a reação dele repercutiu nas redes sociais.

Os fãs se divertiram ao comentar que ele não saiu do lugar na piscina ao tentar mergulhar. Ao ver as pessoas comentando o assunto, a esposa dele, Lexa, saiu em defesa do amado. Em seu Twitter, ela contou que o amado não sabe nadar.

“Tadinho! Ele não sabe nadar, gente”, disse ela. Com isso, os fãs comentaram: “Eu rindo e não sabendo também”, “Tadinho, Lexa” e “Ele jurando que tinha chegado do outro lado”.

Tadinho ele não sabe nadar gente KKKKKKKKKKK https://t.co/cUTETiMey2 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) January 17, 2023

Lexa fala sobre a cueca branca de MC Guimê

A cantora Lexa está de olho em todos os passos do marido, o cantor MC Guimê, na casa do BBB 23, da Globo. Logo na primeira madrugada de confinamento, ela ficou surpresa ao ver uma atitude do marido no reality show. Isso porque ele surgiu apenas de cueca branca.

Nas imagens, MC Guimê estava indo tomar banho após ser eliminado da prova de imunidade e apareceu apenas de cueca branca. Então, nas redes sociais, Lexa reagiu. “O MC Guimê não foi tomar banho de cueca branca não né? É gente, é um teste”, disse ela.