BBB 23: Lexa defende Bruna Griphao após fala de Key Alves: "Não consigo normalizar"

Lexa não aceitou a fala de Key Alves sobre Bruna Griphao durante uma festa do reality

A fala de Key Alves (23) sobre Bruna Griphao (23) também não agradou Lexa (27). Em uma festa do BBB 23, a jogadora de vôlei chamou a atriz de "vagabunda", além de outros xingamentos.

Por meio das redes sociais, Lexa defendeu a líder da semana e disse que não entende mulheres que tem esse tipo de atitude.

"Eu não consigo normalizar esse tipo de fala sobre outra mulher... de verdade", começou ela. "Ficar diminuindo e xingando outra mulher dessa maneira, eu nunca vou entender", disse.

Na festa, Key Alves deixou claro o seu ranço por Bruna Griphao ao caracterizá-la como "mimadinha", "nojentinha", "coitada" e "influenciável".

Neste domingo, 22, Tadeu Schmidt comandou a formação do primeiro paredão. O público vai decidir quem deve ficar na casa em duas etapas.

Na primeira fase, os participantes emparedaram as duplas Key e Gustavo (27) e Marília (32) e Fred Nicácio (35), que vão disputar a preferência do público.

Logo depois, a dupla mais votada vai para o quarto secreto e uma nova votação vai começar. Com isso, apenas um integrante da dupla vai ser eliminado de fato do reality show.

BBB 23: Após Key Alves chamar Bruna Griphao de 'vagabunda', equipe da atriz se posiciona

Em uma postagem com o vídeo do momento, a assessoria de Bruna Griphao escreveu: "Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro".

"Na madrugada do dia 21/01, as falas da Key, em referência a Bruna, chegaram ao extremo para a gente. "Ela é atriz, vagabunda", disse ela e permaneceu colocando em pauta as ações da Bruna na casa, como se todas elas fossem uma grande encenação por ela ser atriz e pontuou que ela não seria "uma atriz das boas", porque ela não está na novela das nove. Dessa forma ela não só critica a Bruna, como também sua profissão", defendeu o time da atriz.