BBB 23: Lexa comemora Poder Supremo de MC Guimê e dá alfinetada em Key Alves e Gustavo

A cantora Lexa (28) vibrou muito com a reviravolta durante a formação do paredão na casa do BBB 23, na noite de quinta-feira, 23!

O marido da famosa, MC Guimê (30), atendeu o Big Fone e teve direito ao Poder Supremo. Usando a carta na manga, o brother conseguiu salvar Cara de Sapato da berlinda formada após a Prova do Líder e colocar Gustavo (28) no lugar.

Lexa celebrou muito a conquista do cantor no confinamento e fez questão de dar uma alfinetada em Gustavo e seu affair no reality, Key Alves (23).

Durante seu discurso, Guimê ressaltou que sabe que Key e Gustavo estão jogando. "Guimê aproveitou e falou tudo na cara. Aqui é tudo na clareza, não nos escondemos nos quartos", escreveu a cantora em sua conta no Twitter.

Na web, Lexa ainda está pedindo ao público para votar pela eliminação de Cowboy nesse paredão.

Vale destacar que Sarah Aline foi quem venceu a Prova do Líder e indicou Cara de Sapato ao paredão. O lutador foi salvo pelo Poder Supremo de Guimê, que o tirou e colocou Gustavo, que disputa a berlinda com Domitila e Fred Nicácio.

Guimê é o maior jogador do BBB 23! O cara tá pro Game, jogando com educação e inteligência! Meu Campeão #TeamGuimê@mcguime#bbb23 — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 23, 2023

Guimê aproveitou e falou tudo na cara. Aqui é tudo na clareza, não nos escondemos nos quartos #FORACOWBOY#FORAGUSTAVO — Lexa #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 24, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

BBB 23: MC Guimê analisa postura de Key Alves e diz que jogo da sister é falso

Durante uma conversa com Bruna Griphao e Ricardo no banheiro do BBB 23, MC Guimê relembrou uma indireta que recebeu de Key Alves na cozinha. A jogadora de vôlei escutou uma conversa do cantor na Central do Líder sobre ela, e após deixar o cômodo, aproveitou para alfinetar o rival.

"Lembra que a gente conversou lá fora? Eu, você e Facinho (Ricardo)? Ela viu na câmera do Líder", comentou o brother. "Até falei: olha, subiram. Aí você falou: 'Não. Deixa rolar'", relembrou o biomédico.

"Deixa rolar. Não tenho medo não, porque qual foi a fita, o resumo... Mano, tomara que ela traga esse assunto para o Jogo da Discórdia que eu vou colocar a minha posição, vou explicar. Para mim, posturada e calmo é algo positivo. Eu me considero um cara calmo e posturado."

Griphao, então, perguntou como ele sabia que Key escutou a conversa. "Porque ela chegou na cozinha para todos: 'Estão me chamando de calmo e centrada'. Nunca falei calmo e centrada. O que eu quis dizer é que dentro da casa, com as pessoas, ela age de uma forma que as próprias pessoas não enxergam que ela está jogando. Eu vejo até as pessoas desse quarto falando assim: 'Não, ela é gente boa'. Ela pode ser gente boa, maravilhosa, legal. Não estou falando disso, mas em relação ao game, é um jogo para mim... posso considerar falso", analisou.

