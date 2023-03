BBB 23: Larissa vê cena de Key Alves a chamando de cachorra e se choca

No Bate-papo BBB, Larissa viu cenas de Key Alves a ofendendo por ciúme do caubói

A BBB Larissa assistiu às principais cenas de sua trajetória na casa na edição 23 e comentou o que viu no 'Bate-papo BBB'. Uma delas foi a polêmica cena, uma das várias, na verdade, que Key Alves ofende Larissa para os aliados.

Desconfiada que Larissa estava dando em cima do caubói, parceiro de Key, a atleta falou em alto e bom-tom que "sentia cheiro de cachorra", se referindo a sister.

Ao ver a cena, a professora de educação física não escondeu o choque e opinou."Vi alguns olhares dela quando a Bruna falava com ele, até comentei com a Bruna. Eu comecei a tomar mais cuidado quando Cristian falou que ela sentia ciúmes de mim. Eu jamais iria me jogar como ela disse que eu estava. Imaginei que poderia ter tido algum momento em que ela teve ciúme, mas chamar de 'cachorra' é doidera. É pesado"

"Desde quando a gente entrou, ela foi a pessoa que não bateu. Tentei uma aproximação com ela, mas não deu certo", disse ela. Sua aliada Bruna Griphao também teve conflito com Key e foi xingada diversas vezes.

Veja vídeo em que Key ofende Larissa: