BBB 23: Larissa sente que será indicada ao paredão por Key Alves

Larissa do BBB 23 especulou possível ida ao paredão e revelou se pretende votar em Key Alves

Larissa (24) já está se preparando para enfrentar seu primeiro paredão no BBB 23! Assim que Key Alves (23) arrematou o ‘superpoder’ no leilão do Poder Curinga, nesta sexta-feira, 10, a educadora física sacou a dinâmica da semana e acredita que será indicada pela jogadora de vôlei para a berlinda, mesmo sem saber sobre a polêmica dos xingamentos que recebeu da atleta.

Em conversa com Aline Wirley (41) e Bruno Gaga (32) na piscina nesta tarde, ela abriu o coração sobre o seu pressentimento, mas se mostrou bastante tranquila: “É ‘Superpoder’, é igual ao poder de um Líder…. Qual é o maior poder aqui? É botar no Paredão. Ela vai indicar alguém e aí a gente já sabe quem é. Mas tudo bem, estamos aí.", especulou sobre dinâmica com os colegas confinados.

Apesar dos embates com Key Alves, ela revelou que a jogadora de vôlei não está no topo de sua lista de desafetos e tem outras prioridades na hora da eliminação: "Eu não botaria ela no Paredão hoje. Se tivesse que puxar alguém, não botaria ela. Mas, eu já botei uma vez, né? Então...", disse a sister que já foi chamada de “cachorra” por Key, após especulações de que ela estaria afim de Gustavo (28).

Key Alves arremata ‘Poder Curinga’ e pretende indicar sister ao paredão

Mas o que Larissa não sabe é que não será indicada por Key Alves! Ao que tudo indica, a morena, que arrematou o superpoder no leilão da semana pode mandar um brother direto para a berlinda sem direito a prova de bate-volta, já tomou a sua decisão!

Key e o líder da semana, Gustavo, já haviam conversado antes mesmo do leilão e decidiram que ele indicará Larissa ao paredão. No entanto, o alvo da jogadora de vôlei é outro: ela pretende eliminar a médica Amanda (31) para enfrentar o embate, que será um paredão quádruplo com 4 brothers disputando a chance de continuar na casa mais vigiada do Brasil.