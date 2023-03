BBB 23: Larissa se prepara para possível ida ao paredão: “Deixa eu ir”

Larissa abriu o coração e revelou que está conformada com sua ida para a berlinda do BBB 23

Clima tenso entre as sister do BBB 23! Confinada na casa mais vigiada do Brasil, Larissa (24) revelou que já está se preparando para uma possível ida a berlinda durante uma conversa na madrugada deste sábado, 11. A sister parece bastante conformada com o paredão desde que MC Guimê (30) disputarou a liderança com seu desafeto na casa, Ricardo (30).

Em conversa com Amanda (32) e Aline Wirley (41), Larissa revelou que já está certa de que vai acontecer: “Não tem muito o que fazer, e eu quero que as pessoas votem com seu coração”, a educadora física desabafou. A cantora tentou consolar: “Mas nosso coração também pode estar com você”, disse para a amiga.

Descrente, Larissa acredita que é o novo alvo da casa: “Mas essa semana eu acho que não faz sentido, é para eu ir mesmo”. Aline perguntou o motivo pelo qual a morena acredita nisso. “O Facinho me botaria, o povo de lá 99% vota em mim. Então deixa eu ir para o Paredão”, a educadora física disse sobre Ricardo.

Ela ainda complementou: "É óbvio que o lema é fugir do Paredão, mas dessa vez eu acho que não tem muito o que fazer, só se a configuração da votação for diferente. Porque se empatar… Eu super entendo o Guimê dar esse direito para ele, então não tem o que fazer, só esperar e ver o que vai dar”, abriu o coração.

Aline Wirley arremata Poder Curinga e pode causar caos no paredão

Enquanto Larissa se prepara para uma possível ida à berlinda, Aline Wirley arrematou o Poder Curinga e terá que fazer uma importante decisão no domingo, 12, durante a formação do paredão. A cantora ganhou o poder do contra e poderá escolher um dos emparedados dos dois grupos para dar um contragolpe, o que deve mudar completamente a dinâmica da berlinda.