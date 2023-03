BBB 23: Larissa se desculpa após gritar com rival “Não queria ter sido grossa”

Larissa engoliu o orgulho e pediu desculpas para brother após treta no BBB 23

Os confinados na casa mais vigiada do Brasil estão tentando remediar as feridas abertas na última segunda, 06, durante o Jogo da Discórdia. Larissa (23), que teve uma discussão feia com Cezar Black (34) após a dinâmica do BBB 23, decidiu colocar o orgulho em segundo lugar e procurou o enfermeiro para se desculpar.

Na treta em questão, Black acusou Larissa de fazer um acordo para proteger alguns de seus aliados, mas a educadora física perdeu a paciência e começou a gritar pela casa: “Falando coisa que tu não sabe, e o Brasil sabe que é mentira isso e tu tá falando coisa que não sabe”, ela se revoltou.

Engraçado que para o grupo deserto a Larissa agir assim não é transmitir raiva no olhar ou maldade neh?! Mas a Sarah jogar verdades na cara do Fred foi ser maldosa! #BBB23pic.twitter.com/Ncr5wxWc9m — Déia Bracho (@bracho_andreia) March 7, 2023

Mais calma, a sister procurou Black para pedir perdão por seu comportamento na manhã desta terça-feira, 08. "Não queria ter sido grossa com você, desculpa", iniciou o pedido e tentou se justificar: "Você lembra o que você falou lá em cima? O Gab [Gabriel Santana] chegou no quarto falando que o Fred tinha chamado ele pra jogar junto", Lari perguntou.

Cezar aceitou as desculpas, mas reafirmou seu posicionamento, depois que a educadora física retomou o assunto da briga: "Não. Falei quem sabe jogar junto, se quiserem puxar novamente e trazer, foi esse o sentido", pontuou ele, sobre a briga entre os grupos, que teve início quando Marvvila optou por defender Larissa, o alvo do grupo de Cezar.

Cezar culpa Marvvila por Sarah Aline estar no paredão:

Durante o Jogo da Discórdia, Cezar Black se revoltou com Marvvila, depois que a sister ignorou o combinado de votos de seu grupo e defendeu Larissa, alvo de seus aliados do Quarto Fundo do Mar.

"Ninguém te obrigou a votar na Larissa, isso tinha sido decidido no dia anterior e você aceitou. No dia que você soube que a Sarah iria no seu lugar para te proteger, porque você era fraca e, segundo as palavras do Fred… Se a Sarah está no Paredão hoje é porque você não teve c****”, Black disparou sobre a atitude da sister.