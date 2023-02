BBB 23: Larissa revela quais procedimentos estéticos já fez em seu corpo

Larissa conta para Domitila sobre as cirurgias plásticas que já fez em seu corpo: 'Coloquei no glúteo'

A sister Larissa contou detalhes sobre os procedimentos estéticos que já fez em seu corpo. Em conversa com Domitila na casa do BBB 23, da Globo, ela revelou que colocou silicone e fez a Lipo HD no abdômen e pediu para que o procedimento ficasse com resultado natural e não muito marcado.

Larissa revelou que decidiu fazer a lipoaspiração para perder uma gordura do braço e também a barriguinha que não conseguia perder na academia. Então, Domitila quis saber onde ela colocou a gordura que foi retirada e ela afirmou: “Eu coloquei no glúteo”.

Logo depois, a sister deu mais detalhes: “Eu já tinha bunda. Eu sempre tive quadril. Para você ver: o que eu tirei, eu coloquei, então foi muito pouco”, declarou ela, que ainda contou que fez a lipo e colocou o silicone em épocas diferentes. “O peito foi em um ano, e o abdomen foi no outro. Dá para fazer tudo junto se quiser, mas, às vezes, fica muito longa a cirurgia”, afirmou.

Tadeu Schmidt dá bronca nos brothers

Na noite de domingo, 19, o apresentador Tadeu Schmidt exibiu cenas de Larissa e Fred na casa do reality show, que levantaram suspeitas de que ela teria dado um tapa no rosto dele. Após a suspeita de que poderia ser expulsa, a sister permaneceu no jogo após a emissora exibir a imagem em zoom para evidenciar que o tapa não acertou o rosto dele. "Depois dessas cenas, está na hora de conversar mais sério com a quinta série B”, disse ele.

Ao falar com os brothers, o apresentador deu uma bronca sobre a bagunça após a festa: “Precisamos falar sobre o after dos cria, a farra é ótima, que bom que é dar uma festa para os inimigos do fim, mas essas brincadeias com muito contato, sobretudo depois de uma festa, não dão certo. Muita mão passando pra cima e pra baixo, uma reacao de quem não gostou da brincadeira. Está faltando isso aqui para um acertar o outro e de um jeito que seja considerado agressão. E vocês sabem o significa um agressão no BBB. Vamos parar com a brincadeira de mão. Está no limite, muito perto do limite”.