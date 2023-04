BBB 23: Larissa perde a paciência com decisão de Cezar Black: 'Fez uma cena aqui'

Larissa se revolta com decisão de Cezar Black após ele se mudar o quarto deserto no BBB 23 e tomar decisão contra as sisters

A sister Larissa não gostou nada da decisão de Cezar Black para o castigo do Monstro desta semana no BBB 23, da Globo. Ele venceu a prova do anjo deste sábado, 8, e teve que indicar duas pessoas para o paredão. O enfermeiro decidiu indicar Aline Wirley e Amanda. Porém, Larissa não gostou da decisão dele, já que ele tinha acabado de se mudar para o quarto deserto.

Na sexta-feira, 7, Black se desentendeu com o pessoal do quarto Fundo do Mar e decidiu se mudar para o quarto Deserto. Porém, neste sábado, ele indicou duas pessoas do Deserto para o paredão. Com isso, Larissa perdeu a paciência com ele.

“Você chamou todo mundo de falso ontem. Fez uma cena aqui ontem. Você falou tanta coisa deles”, disse ela. "É a minha estratégia, acabou!", disse ele.

Então, ela deu a entender que seria bom ele voltar para o quarto Fundo do Mar. “Se tu puder, é o mínimo. O quarto é de todomundo, mas é bom senso”, disse ela.

Ele disse que iria ficar mais um pouco do quarto Deserto e que está sentindo que estava sendo expulso do local. Pouco depois, Black ainda comentou que não colocou Domitila no paredão porque não queria tirá-la do Vip.

Cezar Black desabafa no raio-x do BBB 23

Na manhã deste sábado, 8, o enfermeiro Cezar Black falou sobre a decisão de sair do Quarto Fundo do Mar durante o vídeo do raio-x. “Finalmente saí do Fundo do Mar pra jogar sozinho. Antes tarde do que nunca. Todo aquele sentimento que eu tinha de não me sentir pertencente e não ser prioridade, realmente era verdade. A única vez que precisei de um gesto de proteção, que seria de um possível anjo, me recusaram em grupo. Agora jogarei realmente sozinho”, desabafou o brother.

“Hoje, na Prova do anjo, caso eu ganhe, tomarei uma atitude pra mexer um pouco no jogo. Imunizarei alguém neutro - provavelmente a Larissa, que não vai ser votada - e colocarei Alface no monstro, retribuindo aquela vez que ele me deu o Monstro. É isso, antes tarde do que nunca”, completou.