BBB 23: Larissa nega que foi instruída fora da casa: ''Não trouxe nada''

Após sister acusá-la no Jogo da Discórdia, Larissa nega que recebeu instruções em sua saída da casa

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, Larissa não gostou nem um pouco quando ouviu de Domitila Barros que ela teria recebido instruções fora do BBB 23. É bom lembrar que a professora de Educação Física foi eliminada e ficou alguns dias no mundo real, indo até a um show.

Após a dinâmica, a repescada então conversou com ativista social sobre o assunto. "Não recebi instruções aqui... Vim para ser a Larissa, não trouxe nada diferente. Não guardei nada para mim. Você falar isso é como se eu tivesse uma equipe que me instruiu a vir para o programa e agir de uma forma que eu não sou...Instruir, ninguém me instruiu nada", comentou que não levou informações.

Na conversa, Larissa comentou que passou pouco tempo fora do reality e que recebeu informações resumidas de suas assessoria. Ela também explicou a relação com a família e a assessora que, segundo a sister, começou a trabalhar como voluntária para ela.

Bruna Griphao e Larissa detonam postura de sister e se intrigam: ''Esquisito''

Após a formação do décimo terceiro paredão do BBB 23, Bruna Griphao e Larissa analisaram o jogo da emparedada Sarah Aline. Colocada na berlinda pelos votos da casa e em desempate feito por Ricardo Alface, a atriz criticou a postura da psicóloga no jogo.

A professora de educação física então comentou que falou no Raio-X desta manhã sobre Fred Nicácio e a psicóloga, e as sisters seguiram no assunto dos emparedados com Bruna: "Querendo ou não, teve um jogo confortável sim, comparada às outras pessoas que sempre foram prioridade de voto. Ela nunca foi prioridade de voto de ninguém", avaliou Larissa.

Bruna defendeu que Sarah Aline nunca foi prioridade de voto de ninguém na casa e não movimentou o jogo. A atriz também falou sobre a possibilidade de ser citada pela adversária no Jogo da Discórdia: "Ela vai falar várias coisas de mim, provavelmente. E eu vou ficar: Sarah, tá bom. Você poderia ter falado isso quando aconteceu, você poderia ter falado isso vários dias atrás. Você deixou de se posicionar o jogo inteiro pra querer se posicionar agora, 7x1 Alemanha? É no mínimo esquisito, né?".

A atriz continuou indagando o comportamento de Sarah no jogo. "E não faz nem sentido, porque não parece que é real. Sabe quando o posicionamento vem muito tardio?", declarou.

Logo após o paredão, Bruna Griphao ficou irritada ao descobrir voto de brother nela. A sister disse considerar o participante "sem noção".