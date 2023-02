BBB 23: Larissa fica incomodada com atitude de Cara de Sapato

Larissa desabafa com Amanda sobre uma atitude de Cara de Sapato que a deixou incomodada na casa do BBB 23

A sister Larissa desabafou com Amanda sobre uma atitude de Antonio Cara de Sapato Jr no BBB 23, da Globo. Ela confessou que ficou incomodada com a presença dele na cozinha enquanto estava preparando uma refeição.

“Amiga, vou ter que falar com o Sapato. Fui na cozinha hoje cozinhar lá, meu Deus, cara. Vou ter que falar para ele”, disse ela. Então, Amanda perguntou o que aconteceu e ela explicou.

“Eu queria botar o arroz para cozinhar e ele o tempo inteiro se metendo”, disse ela, e completou: “É que ele está no limite, eu sei disso”.

Amanda disse que tem muita coisa acontecendo no jogo, e Larissa respondeu: “Mas acho que está sendo demais. Acho que isso pode até não estar sendo bem visto lá fora”. Por fim, a professora de Educação Física disse que vai conversar com Cara de Sapato.

Larissa abre jogo e detona Paula para Fred: "uma forçação"

Cristian não é o único desafeto de Larissa na casa mais vigiada do Brasil. Após a formação do paredão, na noite de domingo, 05, a sister desabafou com Fred (33) sobre algumas atitudes de Paula (28).

"Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação, sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister e Fred também concordou.