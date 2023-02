BBB 23: Larissa fica chocada com revelação de Bruna Griphao sobre Key Alves

Em conversa na cozinha da Xepa, Bruna Griphao surpreende ao compartilhar informação que recebeu de Cristian sobre Key Alves

Após a reviravolta na formação do sexto paredão do BBB 23, que tem Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo, a atriz Bruna Griphao (23) surpreendeu ao fazer uma revelação sobre Key Alves (23).

Em papo com brothers na cozinha da Xepa sobre a berlinda, a sister fez repassou para Larissa (24) e os outros confinados que estavam presentes, uma informação que recebeu do eliminado Cristian sobre a jogadora de vôlei.

"[Ela] já teve alguns momentos de ciúme e pensando na casa, em ciúme de menina, dentre os dois, a única pessoa que faz sentido seria você", comentou Larissa.

Bruna Griphao, então, revelou: "Cris me falou que a Key tinha ciúmes de você". A professora de Educação Física ficou chocada com a revelação e questionou: "De mim? Mas no começo então?". Bruna afirmou que a situação é de agora. "Eu fiquei: oi? Mas a Larissa tá namorando. Ele: 'é, mas tem'", disse a atriz.

"Eu achei que era de você. Porque de alguém tem, porque ele [Gustavo] mesmo falou ontem bêbado pra nós que já brigaram por coisinha de ciúmes, entendeu?", finalizou Larissa.

BBB 23: Bruna Griphao faz revelação sobre Key Alves para Larissa:

Eita! Bruna contou pra Larissa que a Key tem ciúmes dela! #BBB23pic.twitter.com/4JcI05rrQt — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 24, 2023

BBB 23: Bruna Griphao recria cena de Jade Picon em 'Travessia'

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, a atriz Bruna Griphao divertiu os brothers ao recriar uma cena de Jade Picon (21) na novela das nove da TV Globo, Travessia!

Em conversa com confinados na área externa, na madrugada desta sexta-feira, 24, a artista brincou ao "fanficar" uma discussão com Domitila Barros, inspirada em uma cena da personagem da influenciadora digital, Chiara, na trama de Gloria Perez, quando ela vai tirar satisfação com seu pai, Guerra (Humberto Martins) sobre a relação com Ari (Chay Suede).

"O pezinho de Jade Picon", comentou Gabriel Santana. Imitando a personagem e adaptando ao contexto do programa comandado por Tadeu Schmidt, na sequência, Bruna disparou, aos risos: "Você não vai flopar minha história com o Fredão, Domitila", referindo-se a Fred Nicácio.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!