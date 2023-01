BBB 23: Larissa, do Pipoca, revela que é exibida e espontânea

Nova participante do BBB 23, Larissa tem aparece de biquíni mínimo em sua apresentação na TV: 'Acordo nos 220 volts, sei que isso pode incomodar'

A nova participantes do grupo Pipoca do BBB 23 é a Larissa. Ela tem 24 anos e é professora de Educação Física e personal trainer. Em seu vídeo de apresentação na Globo, ela já mostrou que está com o corpão sarado ao surgir só de biquíni mínimo e ostentar sua barriga reta e a cintura fina.

Larissa contou que é extrovertida, exibida, espontânea e faladeira. “Sou muito alegre, acordo nos 220 volts, e sei que isso pode incomodar muita gente”, disse ela, que ainda contou que é desatenta e desastrada.

Ela ainda contou que fica fora do sério quando sente que está sendo enganada e não gosta de ser criticada. “Sempre idealizei estar no BBB. Era um sonho, e eu sabia que uma hora iria chegar”, disse ela, que se define como inimiga do fim. “Só vou embora quando estão levando o som”, contou.