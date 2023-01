BBB 23: Larissa desabafa após ser corrigida por erro de português: “Fico me sentindo burra”

Larissa se chateou e ficou constrangida após ter erro de português corrigido

Na madrugada desta terça-feira, 31, os brothers do BBB 23 conversaram sobre o veto da prova do Líder. Ao opinar, LarissaSantos (24) acabou cometendo um erro de português e se sentiu constrangida ao ser corrigida por Cara de Sapato (32). Essa não é a primeira vez que a educadora física escorrega na gramática, então ela aproveitou a situação para desabafar sobre as correções que recebe dos colegas de confinamento.

Na frase em questão, Larissa disse: "Como tem muita gente, eles elaboram uma prova para 'menas' pessoas", e o lutador prontamente respondeu: “Menos”, apontando o erro. Lari repetiu a palavra corretamente, meio envergonhada. Ao notar a reação da sister, Cara de Sapato tentou trazer leveza ao clima: "Eu fico corrigindo a Lari", brincou o atleta. A morena respondeu: “Hoje eu já estava brigando aqui, que tá o povo todo me corrigindo”, disse.

Amanda Meirelles (31), que também participava da conversa, notou o constrangimento da amiga e defendeu: "Ela não está gostando”. Cara de Sapato então se desculpou e disse que pararia de corrigir, caso Larissa quisesse. Foi quando a sister decidiu abrir o coração com os brothers sobre as correções de seu português: “Não é só você. É que todo mundo me corrige o tempo inteiro, e eu fico me sentindo inferior.”, disse com pesar.

O atleta mais uma vez se desculpou com Larissa e explicou que acreditou que a sister quisesse ser corrigida. Larissa mais uma vez, desabafou com os colegas de confinamento: "Aqui eu fico me sentindo assim, e não é só você, é o tempo inteiro as pessoas. Fico me sentindo burra". Bruna Griphao (23), amiga da morena, fez questão de evidenciar que nunca a corrigiu e durante a conversa, disse que via os erros como “Variação Linguística”, para consolar Larissa.

Fred fala com Larissa sobre erros de português da sister

Essa não foi a primeira vez que Larissa foi corrigida. Na semana passada, a educadora física recebeu um alerta de Fred (33), com quem formou um casal no BBB 23. Com muita delicadeza, o jornalista chamou a morena para conversar e deu um toque sobre o português.

“Posso te falar uma coisa e você não me leva a mal? É que você fala ‘truce’ e é ‘trouxe’”, disse na ocasião. O youtuber ainda deixou claro que tudo dependia se Larissa gostaria de ser corrigida ou não e ela concordou em receber os toques.