BBB 23: Larissa critica falas de Domitila Barros: "Muita coisa pesada e feia"

Larissa conversou com Gabriel, que também opinou sobre Domitila Barros

Na Casa do Reencontro, Larissa conversou com Gabriel sobre as falas de Domitila Barros sobre ela dentro do BBB 23.

"Falando muita coisa pesada sobre mim", disse a professora de Educação Física. "Aquele bagulho que ela falou pro Fred no carro foi um dos bagulhos mais zoados que ela já falou na vida", pontuou Gabriel.

Larissa, então, disse que a participante falou até da sua ansiedade dentro do jogo do BBB 23. "Ela falou até da minha ansiedade. Foi muito feio. Teve um dia que estava na sala e falei que estava com palpitação no peito por causa da minha ansiedade. Tu acredita que ela estava lá fora e conversou com as meninas falando: 'O botão tá verde'", explicou ela. Querendo que você apertasse o botão", avaliou Gabriel.

Ela continuou falando sobre a situação em que Domitila falou do botão de desistência. Em seguida, criticou um momento da modelo e Fred no Quarto Branco.

"Fora ela pedir votação pra todos funkeiros, jogador de futebol. Ela sempre ficou me direcionando a isso", afirmou a professora. "Ela queria bagunçar a cabeça do Fred lá dentro", destacou Gabriel.

Larissa revela planos profissionais para o pós-BBB: "Já trabalhava com isso"

Larissa fez um novo balanço de sua participação e revelou quais são seus próximos passos profissionais, já que além de professora de educação física, também se tornou uma pessoa pública.

Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, a morena planeja faturar com o trabalho na internet e demonstra o desejo conciliar a vida de influencer com a de personal trainer.

"Eu já trabalhava também com a internet, gosto bastante. Pretendo também abrir alguma coisa para mim na minha área, mas usando as redes sociais, que sempre gostei. Como eu já fui taxada de tiktoker, de gostar de bater foto, é isso mesmo (risos). Eu gosto, sempre fiz e pretendo continuar e fazer jus a isso. Tenho o maior orgulho de ser taxada assim", destacou.