BBB 23: Larissa cria estratégia para eliminar adversário e implora para ir ao paredão: “Eu vou!”

Larissa cria estratégia para tirar Domitila Barros e implora para Amanda para ser o próximo alvo no Paredão; entenda

Após vencer a repescagem, Larissa (24) discutiu com Bruna Griphao (24) e Amanda (32) sobre os próximos passos do jogo. Sincera, a personal trainer revelou que quer ir ao paredão de forma estratégica junto com a Miss Alemanha.

Os brothers ficaram surpresos com o pedido inusitado da aliada, pois, afinal, por quê ela deseja voltar à paredão há aproximadamente duas semanas depois de ter sido eliminada com 66,75% votos?

Segundo ela, o Poder Coringa arrematado por Amanda talvez garanta o direito da sister resgatar da berlinda um dos dois participantes nesta semana - a própria e Fred Nicácio, com isso a torcida das integrantes do Deserto juntem força para competir unidos contra a ativista social.

Para Larissa, essa seria a explicação para que a médica a indicasse ao invés de escolher o adversário. "Não sei como é que vai ser, não sei se eu também vou poder votar na votação", começou ela.

"Se tiver que escolher, por exemplo, se ela está no Paredão e tem eu e o Fredão, você me deixa no Paredão e eu vou no Paredão com ela?", perguntou. Logo, Griphao opinou: "Ai é kamikaze legal".

Aventureira, a affair de Fred Desimpedidos explicou que prefere se arriscar mesmo que coloque tudo a perder no programa: "Não que eu me ache mais importante que ela, mas eu não quero custar uma de vocês".

VEJA O PLANO DE LARISSA:

BBB 23: Domitila Barros se desculpa com Larissa por falas feitas no Quarto Branco

Domitila Barros e Larissa tiveram uma conversa sincera após uma desavença no BBB 23. No jardim da casa mais vigiada do Brasil, Domitila disse: “Por isso que eu acho importante você, tendo a sua opinião, eu falar para você o que foi que eu pensei e porque eu pensei assim. Provavelmente, outras pessoas pensam como você, mas eu tenho certeza que algumas pessoas tem a capacidade de entender o que eu estou querendo dizer”.

“Foi isso que eu pensei. Eu não vou dizer pra você nesse sentido e nem no outro, uma coisa para passar o pano e não me desculpar por isso. Tanto é que eu falei, eu não vou dizer desculpa Larissa e continuar falando. Eu quero entender, quero trocar com você”, ainda comentou a Miss Alemanha.