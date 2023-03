BBB 23: Larissa confronta brothers e joga na cara o que não gostou: ''Feio''

De volta ao jogo, Larissa confronta brothers sobre falas criticando seu corpo e comportamento

De volta à casa do BBB 23, Larissa não ficou quieta e revelou tudo o que ouviu de mal que os brothers falaram dela. A professora de Educação de Física confrontou principalmente Cezar Black e Domitila, participantes que ela viu fazendo críticas a sua pessoa.

Primeiro, a recém-chegada da Casa do Reencontro relembrou o episódio em que o enfermeiro criticou seu corpo com outros homens do reality. "Fora homens da casa vendo vídeos no Quarto do Líder falando dos nossos corpos, falando de nós mulheres, vendo a gente se trocar. Brasil todo viu, falando: 'Também mas Larissa tem cirurgia'. Ridículo', contou.

Bruna Griphao, Ricardo, Aline Wirley, Gabriel Santana e Marvvila ficaram desacreditados. Larissa então revelou quem foram as pessoas. "Cezar, cowboy e Cristian. Vídeo feio. Todo mundo viu. O Cristian já me pediu desculpas. Pessoas falando coisas fora do jogo", disse ela.

Em seguida, a professora resgatou as falas de Domitila. "Te conto que tô com palpitação no peito e aí tu pega e vai lá pras meninas e fala assim: ‘O botão tá verde'. Aí todo mundo fala que aqui ninguém aperta o botão. Você fala assim. 'Larissa tá com palpitação no peito e ansiedade’. Foi uma fala muito feia. Eu falo pra você sobre ansiedade, que é uma coisa que muita gente sofre, e você fala para as gurias que eu apertaria e ainda termina a frase falando 'meu sonho'", revelou.

Ela então comentou que recebeu desculpas de Fred Nicácio. "O Fredão já conversou, já me pediu perdão por uma fala", disse a professora.

Por fim, Larissa ela aproveitou para se desculpar com alguns brothers: "Eu também tô errada, por exemplo, com essa coisa de acordo. Eu errei também, desculpa, Black e Alface, mas tem coisas que ultrapassaram o jogo. Fui taxada que eu tô com o Fred só por interesse aqui dentro, a Larissa tem corpo porque tem cirurgia, fui taxada de ir pra fora ver direct."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Fred Nicácio e Larissa vencem a repescagem e voltam para o reality show

Na noite desta quinta-feira, 23, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado da Casa do Reencontro, que foi a repescagem do BBB 23. Fred Nicácio e Larissa foram os mais votados pelo público e ganharam uma nova chance no reality show.

Depois de passarem dois dias na Casa do Reencontro com os outros ex-BBBs, eles venceram a votação e ficaram radiantes com a chance de voltar ao programa. Larissa teve 30,86% dos votos para retornar, e Fred Nicácio recebeu 25,12% dos votos.

Vale lembrar que a produção do Big Brother Brasil criou a repescagem do programa após desclassificarem MC Guimê e Cara de Sapato por causa da acusação de importunação sexual contra Dania Mendez. Os dois deixaram o reality show na semana passada e deixaram o time de participantes desfacaldo. Assim, a emissora decidiu trazer de volta dois ex-BBBs para continuarem na dinâmica.

Os dois ex-BBBs que voltam para o jogo não vão ter privilégios. Eles não vão disputar as provas do líder e do anjo desta semana também não vão ter imunidade.