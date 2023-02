BBB 23: Larissa confessa que poderia ter ficado com Cristian e reação de Fred diverte brothers

Larissa, affair de Fred no BBB 23, comenta que gosta de homens com 'cara diferente' e fala da possibilidade de affair com Cristian

Pouco antes da eliminação de Cristian do BBB 23, Larissa afirmou que poderia ter ficado com o brother no confinamento, e Fred, seu affair no reality da Globo, reagiu à fala da sister.

No Quarto Deserto, enquanto se arrumavam para o programa ao vivo na noite de terça-feira, 21, Larissa diz em conversa com Marvvila e Amanda que tem um gosto peculiar em relação a homens.

"Eu gosto de homem com cara diferente, assim", admitiu a sister. Marvvila comentou, falando para Fred, que também estava no cômodo: "Amigo, você é diferente, isso pra mim seria uma honra ser diferente".

"Vocês querem que eu saia para vocês me humilharem em paz?", brincou Fred. A professora de Educação Física, então, explicou: "Eu dei um exemplo já pro Fred, por exemplo, eu ficava com um rapaz que pintava a unha, os meus amigos, pessoal: 'Ai, nada a ver pintar a unha', e eu achava bonito, entendeu? O Fred é nesse estilo, ele pintaria a unha".

O youtuber do canal Desimpedidos comentou: "De feio em feio o pai vai vivendo". Em seguida, Marvvila questionou se os dois já estão na fase de sentir ciúme um do outro, e Larissa comentou que poderia existir uma sósia dela e o influencer disse que gostaria de conhecer.

O brother explicou que foi um revide: "A gente estava falando do Carnaval, né? Ela: 'Puts, nunca passei o Carnaval solteira'. Aí eu falei: 'tenho uma notícia chata pra você, você vai beijar um cara só esse Carnaval também'. Aí ela: 'Não sei, tem uns monstrinhos por aí', olha as ideias, mano? O Black e o Cristian de Monstro".

Larissa respondeu: "Se eu quisesse, eu tinha ficado com o Cristian antes". Fred disparou: "Então vai lá, uai, clima bonzão". Os brothers que estavam presentes no quarto deram risada.

Durante o Bate-Papo BBB, Cristian confessou que gostaria de ter ficado com Larissa. "Desde o primeiro momento eu me interessei pela Larissa. Acho que ficou bem claro nas primeiras semanas", disse ele, que acrescentou: "Ela tem o biotipo das mulheres que eu gosto. É meu tipo de mulher. É morena, alta, mais princesinha, não fala muito palavrão..."

BBB 23: Cristian revela por que não expôs Key Alves e Gustavo

Cristian foi o quinto brother eliminado do BBB 23, na noite de terça-feira, 21, após enfrentar paredão contra Fred e Ricardo, com 48,32% dos votos do público. Em participação no Bate-Papo BBB, com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, o empresário falou sobre sua estratégia de jogo e comentou sobre o comportamento de outros participantes do reality.

As apresentadoras questionaram por que ele não expôs o casal Key Alves e Gustavo para os brothers, já que os dois, assim como outros integrantes do Quarto Fundo do Mar, sabiam das intenções dele com Paula em relação ao jogo.

Vivian Amorim perguntou se faltou coragem para expor o casal, mas Cristian nega e diz que não queria atacar o jogo dos outros confinados. No entanto, ao responder pergunta de internauta, ele deu outra resposta. “Será que o Cristian achava que GusKey era forte aqui fora e ficou com medo de jogar na roda tudo o que ouviu deles?”, quis saber o seguidor. O empresário admite que sim: “Realmente, pode ter sido isso”.

