BBB 23: Larissa cai no choro durante discussão com aliadas: 'É um defeito meu'

Larissa não segura a emoção e chora durante DR com as aliadas no Quarto Deserto do BBB 23: 'Eu me importo'

A professora Larissa não conseguiu segurar a emoção e chorou na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta sexta-feira, 7, após uma discussão com as aliadas no Quarto Deserto. Após um desentendimento com Bruna Griphao, as aliadas voltaram a se estranhar no período da tarde.

O clima tenso foi retomado quando elas começaram a falar que não pode expor as vulnerabilidades do grupo na frente dos rivais. Larissa disse que elas precisam discutir seus problemas dentro do quarto e Aline Wirley concordou. “O problema é falar lá na sala, porque eles estão de olho em tudo”, disse a cantora, e completou: “A gente se expõe demais, a gente está muito vulnerável, você está muito vulnerável. Tá todo mundo no limite”.

Então, Bruna falou para Larissa: “Depois você vê no VAR, não adianta falar”. E a professora rebateu: “Você acha que vou perder meu tempo olhando o VAR de ti falando? Ah, Bruna, essa tua arrogância...”.

Mais uma vez, Aline tenta acalmar os ânimos. “Gente, deixa eu falar uma coisa: as coisas estão extremamente confusas, nós estamos extremamente cansadas, tá todo mundo no limite, sem paciência, se a gente não se cuidar nós vamos se ferrar. A gente está extremamente vulnerável, não tem como. Assim não dá”, afirmou.

Então, Amanda entrou no assunto e disse que está todo mundo sem paciência. “Às vezes eu falo de uma maneira que parece que você só quer falar e não quer escutar o que a outra pessoa está falando também”, comentou.

Chorando, Larissa diz que é o seu jeito. “Quando eu saí, uma das coisas que mais foram cobradas foi que eu sempre apontei defeito no outro e da Bruna eu não apontava ou não falava. E muitas vezes eu queria falar mas, cara, passa pelo filtro do afeto quando a gente gosta”, disse ela, e completou: Eu me importo muito com você. É um defeito meu que eu preciso mais ter essa coisa. Mas eu já tomei remédio para isso, não é só com você. É o meu jeito, então não sinta que é falta de escutar você, por favor”.

Assim, todas se abraçaram e fizeram as pazes. “Cada uma é fundamental aqui, eu amo vocês”, disse Amanda.

