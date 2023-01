BBB 23: Larissa alfineta e diz que não quer agir como Jade Picon

No BBB 23, Larissa afirmou que não escolheria um único alvo e citou a atriz Jade Picon como exemplo

A participante do BBB 23, Larissa Santos, falou sobre o jogo de Jade Picon após alguns brothers relembrarem a participação de alguns nomes.

Conversando com Larissa, a atriz Bruna Griphao perguntou em quem ela votaria caso ganhasse a Prova do líder. Foi aí que, se referindo a Key Alves, a professora de educação física citou a global: “Não quero ficar martelando, dar uma de Jade Picon”. Ela afirmou que o novo alvo é Domitila Barros. “Única pessoa que não consigo me conectar”, analisou.

Vale lembrar que Jade encanou com o ator Arthur Aguiar e o escolheu como alvo nas provas, jogos da discórdia e para indicar ao paredão. Os dois foram os maiores rivais da edição, foram para o paredão juntos e ela foi eliminada por ele, que posteriormente seria o grande campeão.

Racha na amizade de Bruna Griphao e Larissa?

Vale lembrar que Bruna não está muito feliz com Larissa. Isso porque a sister escolheu Fred do Desimpedidos para fazer a prova do líder e deixou Bruna, sua antiga dupla, com Fred Nicácio.“A gente estava do lado um do outro, ele falou ‘vamo’ e eu falei ‘vamo’. Por isso, foi só por isso”, explicou a morena. “Mas eu queria fazer com você, eu fiquei triste. Fiquei sozinha”, argumentou a atriz.