BBB 23: Lagarto invade o reality show e dá um susto em Domitila

Lagarto entra no jardim do BBB 23 e resolve pegar sol ao lado de Domitila, que se assusta ao ver o animal

A sister Domitila Barros levou um susto ao se deparar com um lagarto ao seu lado no jardim do BBB 23, da Globo. Nesta segunda-feira, 13, ela foi renovar o bronzeado ao lado da piscina do reality show e recebeu uma visita inesperada.

Um lagarto apareceu no local e ficou deitado ao lado do quadril de Domitila. Quando o animal de mexeu, ela levou um susto e o bichinho saiu correndo. “Meu Deus”, disse ela. O lagarto se afastou e foi curtir o dia ensolarado perto das plantas do jardim.

Vale lembrar que a casa do BBB 23 está localizada em uma área de mata dentro dos Estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Por isso, os animais costumam aparecer na casa. Tanto que, no último final de semana, um sapo entrou na casa do BBB 23 e deu um susto nas sisters.

Aline Wirley e Domitila Barros se depararam com um sapo na sala de estar e correram para tirar o animal dali. Elas conseguiram guiar o sapo para fora da casa em segurança.

A calma da Domitila com calango passando praticamente nela KKKKKKKKKKK (eu já teria desmaiado) #BBB23pic.twitter.com/V0zPzPA3io — Offstage (@portaloffstage) March 13, 2023

Domitila desabafa sobre o jogo do BBB 23

Durante a madrugada de domingo, 12, Domitila (38) chorou e desabafou sobre o jogo do BBB 23. Em conversa com Gabriel Santana, ela disse que pensou em desistir. "Estou cansada de tudo. Eu conheço os meus limites, e eu já superei muitos deles aqui também. E isso cansa a mente”, disse ela.

“Quando estava no carro fazendo a prova com o Fred, ele me sugeriu dar a prova para ele, que eu não estaria no paredão de jeito nenhum. E que ele poderia conversar com o pessoal de lá para eu não ir, porque ele tem um bom controle. Eu disse pra ele que eu não sei desistir. Eu não quero aprender isso aqui dentro", desabafou em meio às lágrimas.

Gabriel Santana consolou a sister no momento delicado: "O que eu posso te dizer é que, até hoje, aqui no BBB, você é uma das pessoas mais fortes que está aqui", o ator elogiou Domitila.