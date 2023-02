BBB 23: Key Alves se revolta após ver foto de Larissa e Gustavo juntos: “Sem noção”

Key Alves não escondeu o ciúme de Gustavo e xingou Larissa novamente após ver foto dos dois juntos

Na manhã desta quinta-feira, 09, Key Alves (23) e Gustavo (28) estavam deitados no sofá avaliando as fotos que os brother publicaram na festa do líder nesta madrugada. Entre os cliques, um registro chamou a atenção da jogadora de vôlei que ficou revoltada e não escondeu o ciúme do fazendeiro.

Durante o confinamento, os brothers têm acesso a um celular e podem tirar algumas fotos, que são publicadas em um feed da casa. Os cliques podem ser vistos por todos em um telão na sala. Mas ao ver as fotos compartilhadas por Larissa (24) na última noitada, Key Alves ficou indignada e começou a descascar a sister.

"Logo essa, de cara, mano... é put*, tem que bater boca mesmo, viu?”, e continuou: “Cara, muito sem noção!", a jogadora de vôlei xingou a educadora física enquanto estava abraçada com o amado. Gustavo apenas deu risada da reação e desconversou cantando uma música: “Uma nova história Deus tem pra mim...”, cantarolou.

🚨AGORA: Reação da Key e do Cowboy vendo os stories da Larissa #BBB23



pic.twitter.com/7nWxSEycP2 — CHOQUEI (@choquei) February 9, 2023

Na web, os fãs do reality não curtiram a reação da morena e deixaram críticas: “A Key tem a necessidade de alimentar a rivalidade feminina à toa.", disse uma espectadora no Twitter. “A Key só sabe falar dos outros pelas costas, né?”, comentou outro. “Agora entendi a inveja que ela tinha comentado, é a que ela tem da Larissa.”, disse uma terceira.

Mais cedo, Key Alves decidiu desabafar com Gustavo, Domitila e Fred Nicácio sobre a energia pesada que sentiu na festa. A atleta contou que teve uma crise de choro sem motivo durante a manhã e atribuiu o ocorrido a inveja que outros brothers estão sentindo.

"Acordei com uma sensação ruim, pesada. Ele saiu aqui fora e eu fiquei na mesa chorando de soluçar. E não sabia por que estava chorando.”, diz Key. "Quando apareceu o negócio do 'Guskey', a energia ficou tão pesada que eu fui na hora para o banheiro. Todo mundo na festa ficava assim e olhava para nós dois. Eu tento não acreditar, mas eu sei que mau-olhado pega.", contou.