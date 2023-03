BBB 23: Key Alves tem pesadelo com Fred Nicácio: "Cowboy me protegia"

Fora da festa da líder, Key Alves narrou o pesadelo com Fred Nicácio para Domitila Barros

No quarto Fundo do Mar do BBB 23, Key Alves conversou com Domitila Barros sobre um pesadelo que teve momentos antes.

Iniciando o papo, a jogadora de vôlei disse que sonhou com os brothers do BBB 23 dentro do reality, mas em outra casa. Em seguida, ela explicou o que aconteceu em seu pesadelo.

“A Larissa vinha pra cima de mim, e o Cowboy me protegia. E o Fred falava ‘Você tá errada mano, você tá errada’ pra ela, e ela louca”, conta a atleta.

Key Alves diz que Fred Nicácio, eliminado no último paredão, também apareceu em seu sonho. "E aí veio o Fredão, só que ele tava com uma máscara, e ele ficava assim: ‘Eu avisei, eu avisei”, ela comenta.

Em seguida, Key diz acreditar que seu subconsciente associou com a discussão que acontecia na casa do BBB 23 naquele momento, já que ela começou a ouvir a voz de MC Guimê.

“A treta era do Guimê com mais alguém, no meu sonho. Aí eu abri o olho e vi a Sarah e a Marvvila lá”, concluiu.

BBB 23: MC Guimê abre o jogo com Cara de Sapato: "Temos um embate"

Em uma conversa entre MC Guimê, Ricardo e Cara de Sapato, o cantor comentou com o lutador que vai chegar um momento do jogo em que eles precisarão votar de uma forma "cada um por si".

“Tu é meu irmão, eu te amo, quero levar a tua amizade pra sempre. Mas eu e você temos um embate de jogo, porque querendo ou não, você acreditava muito num cara que era meu maior adversário aqui dentro. Pode ser que um dia eu priorize o Fredinho do que você”, disse Guimê.

Cara de Sapato diz que "pode ser" e que é algo normal no jogo. “Não é sobre desrespeitar ou não gostar, mas é que o jogo está chegando nessa situação. Vai acontecer isso”, acrescenta o cantor.

O cantor afirma que Cara de Sapato "fechava" com Gustavo e não com ele. “Chegou um momento em que você acreditou mais nele do que em mim”, lembra o MC.