BBB 23: Key Alves tem crise de choro e desabafa após festa: ‘Mau-olhado'

Key Alves revelou que sentiu energia pesada durante a festa do líder do BBB 23

A casa mais vigiada do Brasil amanheceu estremecida nesta quinta-feira, 09. Além de despertarem em alerta com o toque do Big Phone, alguns brothers acordaram preocupados com a festa do líder na última noite. Key Alves foi uma delas e após uma crise de choro, revelou que acredita ser alvo de inveja após sentir uma energia pesada durante a festa.

Abalada, Key chorou sozinha durante a manhã na mesa da cozinha após o café: "Saudade da minha mãe, do meu pai.", e continuou: "Saudade da minha casa.”, disse em meio às lágrimas. Mais tarde, ela foi a acadêmia com Gustavo (28), Domitila (38) e Fred Nicácio (35), e disse que a crise de choro não teve nenhum motivo específico, atribuindo suas emoções ao fato de estar sofrendo com a inveja alheia.

"Acordei com uma sensação ruim, pesada. Ele saiu aqui fora e eu fiquei na mesa chorando de soluçar. E não sabia por que estava chorando.”, Key disse sobre Gustavo. "Quando apareceu o negócio do 'Guskey', a energia ficou tão pesada que eu fui na hora para o banheiro. Todo mundo na festa ficava assim e olhava para nós dois. Eu tento não acreditar, mas eu sei que mau-olhado pega", desabafou sobre a festa.

Key Alves reclama da proximidade de Gustavo com sisters: ''Por que passar a mão nela?''

Não foi só o mau-olhado que a jogadora de vôlei sentiu na última festa. Key Alves também precisou lidar com o ciúme que sentiu de Gustavo, após o líder interagir com as sister Amanda e principalmente Larissa, que já foi chamada de “cachorra” por Key.

Após Amanda se machucar, Gustavo foi ajudar e Key não curtiu: "Amanda acabou de sair com um saco de gelo, acho que ela bateu", disse Fred. "Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Se eu tiver dor no meu joelho, não vou pedir pra ninguém passar a mão no meu joelho.", a atleta desabafou com Fred Nicácio. Ela ainda desabafou sobre Larissa: “Bicho, me desculpa. Tenho uma intuição muito f*da e eu sinto, vejo que ela dá em cima dele.", contou.