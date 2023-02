BBB 23: Key Alves se livra do paredão e celebra: ''Ganhei a prova que tinha que ganhar''

Key Alves escapa do paredão ao vencer Prova Bate-Volta e diz que teve vontade de rir de Cara de Sapato durante a competição

A sister Key Alves (23) escapou do paredão ao vencer a Prova Bate-Volta. A jogadora de vôlei levou a melhor na disputa contra Cara de Sapato e Cezar Black na noite de domingo, 26!

Após a dinâmica, Key e Cezar falaram sobre a prova na área externa da casa do BBB 23. Os dois comentaram que estavam torcendo para Cara de Sapato não vencer.

"Aí vem o Sapato, 'nossa, muito difícil, né, Key' eu assim na minha cabeça: 'cara, é o primeiro Paredão que você está indo, é difícil o que? Você nem viu o que é ainda'. Eu estava querendo rir. Na hora da prova, ele vinha toda hora e dava a mão pra mim", contou ela. "Como se tivesse jogando junto, né?", perguntou o brother.

"E eu querendo rir e ele: 'cara, que negócio difícil esse jogo'. Comigo ele vem num drama", debochou Key. "Nossa, eu estava com um medo dele sair, falei: 'só falta isso, só falta essa praga sair'", disparou o enfermeiro.

Após vencer a Prova Bate-Volta, o apresentador Tadeu Schmidt parabenizou a sister, que comemorou: "Ganhei a prova que tinha que ganhar!".

BBB 23: Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio estão no paredão

Na noite deste domingo, 26, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do sétimo paredão da temporada. Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio se enfrentam no paredão da rodada e um deles vai ser eliminado na noite de terça-feira, 28. Saiba como foi a formação do paredão.

A formação do paredão já começou com dois emparedados: Cara de Sapato e Key Alves. Ele foi emparedado pelo Big Fone, que foi atendido por Sarah Aline na noite de sábado, 25, e ela decidiu indicá-lo. Enquanto isso, a jogadora de vôlei foi emparedada pelo Castigo do Mosntro, já que MC Guimê ganhou o posto de Anjo da semana e teve a missão de indicar uma pessoa ao paredão.

A líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio para a berlinda. os participantes do reality show fizeram a votação da casa e teve um empate entre Aline Wirley e Cezar Black. A líder Bruna Griphao teve que desempatar e decidiu mandar Cezar para o paredão. Por fim, Cara de Sapato, Cezar Black e Key Alves fizeram a prova bate-volta e a mais sortuda foi Key, que escapou da berlinda.

