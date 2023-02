BBB 23: Key Alves se estranha com Gabriel Santana: 'Fala na minha cara'

Key Alves e Gabriel Santana trocam farpas durante conversa do grupo de aliados antes da formação do paredão no BBB 23

O clima ficou tenso entre Key Alves e Gabriel Santana na tarde deste domingo, 26, na casa do BBB 23. Algumas horas antes da formação de um novo paredão, os dois conversavam com o grupo de aliados sobre o alvo da noite e eles acabaram trocando farpas ao discordarem.

Key Alves diz que gostaria que seus aliados votassem no MC Guimê. Porém, Gabriel Santana não concorda. “Fui o cara que mais me dediquei para fazer o grupo dar certo, o que mais me expus por conta de vocês. E hoje eu não quero mais me expor por conta de pessoas que lá atrás não se expuseram por minha causa”, disse ele.

Gabriel diz que quer votar em Aline Wirley e, pelo grupo, poderia votar em Amanda. Então, Key diz que o combinado era deixar o emparedado escolher o seu rival – e ela já está no paredão por causa do Castigo do Monstro.

Assim, Gabriel rebateu: “Você foi a primeira a sair do grupo, Key. Então o que você está cobranco a gente disso?”. E ela respondeu: “Fui mesmo. Não estou te cobrando, meu amor... Eu não mando em ninguém”. Logo depois, Key saiu de perto do grupo, mas ouviu que o assunto continuou. Então, ela se irritou. “Você está falando de mim, ainda? Então você fala na minha cara”, desabafou.

Key Alves vai parar no paredão poucas horas após a eliminação de Gustavo

O clima está tenso na vida de Key Alves no BBB 23. Depois de ver seu parceiro Gustavo ser eliminado, ela foi indicada ao paredão. MC Guimê, que é o maior rival dela no jogo, ganhou o Poder do Anjo e deu o Castigo do Monstro para ela.

Nesta rodada, o Castigo do Monstro era uma indicação ao paredão. Sem pensar muito, Guimê emparedou Key Alves.