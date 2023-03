BBB 23: Key Alves revela que sonhou com número de seguidores do Instagram: "Milhões"

Em conversa com Domitila, Key Alves contou que ficava muito feliz ao descobrir a quantidade de seguidores que ganhou no Instagram

Enquanto os brothers estão dormindo, Key Alves e Domitila Barros conversaram na área externada da casa do BBB 23 nesta quinta-feira, 2.

A jogadora de vôlei decidiu contar para a colega de confinamento um sonho inusitado que teve, envolvendo o número de seguidores que tinha no Instagram após sair do reality show.

"Eu sonhei hoje que eu passava com a Ana Clara e eu estava muito feliz. Ela abria o Instagram, e eu tinha ido para 30 milhões [de seguidores]. É o número que nunca vai passar na minha cabeça. E eu ficava assim 'não é possível'", disse a sister.

Em seguida, Key ainda contou que no sonho sua irmã gêmea, Keyt Alves, também passou a ter mais seguidores. "Minha irmã estava 12 [milhões], porque ela sempre teve menos que eu, mas é muito", revelou a atleta.

Mesmo ficando feliz, a jogadora de vôlei confessou que não se importa com quantidade de seguidores, mas, sim, com qualidade. "Não ligo muito para isso. Para mim, o negócio é engajamento", ressaltou ela, que tinha 7 milhões de seguidores quando foi anunciada como participante do BBB 23.

Depois foi a vez de Domitila contar que teve dois sonhos durante esta noite, e um deles envolve Giovanna Ewbank e sua filha, Titi. "Eu tive dois sonhos hoje de noite. Um sonho que eu estava no Top 10, e um sonho que quando eu saía a Giovana Ewbank me convidava pra ir na casa dela conhecer a Titi", revelou ela, contando que já viu a filha da apresentadora no aeroporto uma vez.

