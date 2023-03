BBB 23: Key Alves revela que perdeu R$ 100 mil após golpe de amigo: "Nunca mais"

A jogadora de vôlei Key Alves deu detalhes do golpe que sofreu ao ser chamada para fazer uma publicidade

Na área externada da casa do BBB 23, Key Alves respondeu alguns questionamentos de Domitila Barros sobre suas publicidades nas redes sociais e também no OnlyFans.

Durante a conversa, a jogadora de vôlei revelou quanto cobrava por seus trabalhos e ainda expôs que já foi vítima de um golpe por não assinar contrato. Após combinar com uma pessoa próxima para fazer publicidade, ela descobriu que a empresa pretendia pagar R$ 100 mil pelo trabalho.

"Meu assessor falou pra eu nunca mais pegar trabalho assim, sem contrato. No fim, fiquei com R$ 40 mil", lamentou, dando detalhes de como descobriu que perdeu dinheiro. "Primeiro era pra um trabalho de R$ 40 mil, uma vez só. Eram três posts no Instagram, um por semana. Aí fechei com esse amigo", recordou.

"Uma semana depois o dono dessa empresa me chamou e disse que queria fazer um trabalho comigo. Falei que já tinha feito. Você acredita? O filho da p*** do meu amigo fez isso comigo. E o dono ia me pagar um valor muito maior, R$ 100 mil!", revelou.

Bastidores da plataforma de conteúdo adulto

Ainda durante a conversa com Domitila, Key detalhou como vende seus conteúdos adultos. A sister explicou que ganha em dólar, e os valores cobrados pelos pacotes são de U$ 13,99 e U$ 35,67, entre R$ 71 a R$ 181 na cotação atual.

"A gente pode mudar o valor da inscrição na hora que a gente quiser. Eu que coloco o valor que eu quero, entendeu? Aí, às vezes, quando a gente faz promoção em algum mês, mudamos. Hoje já deve ser outro valor. Tudo ali é em dólar, o site inteiro é inglês", explicou a jogadora.

Ela ainda contou que possui uma equipe para ajudar e cuidar de tudo. "Tem o empresário, o fotógrafo, aí já vem o advogado junto, porque, se caso vazar alguma foto ou alguma coisa, eles conseguem derrubar. Já vem tudo, estúdio, eles que arrumam tudo, eu não gasto com nada", finalizou.

