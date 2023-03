BBB 23: Key Alves revela implicância de Gustavo na intimidade: ''É feio''

Na Casa do Reencontro, Key Alves revela mudança de comportamento de Gustavo com ela na intimidade

De volta a convivência com as câmeras, Key Alves e Gustavo revelaram como está a intimidade deles após passarem pelo BBB 23. Na Casa do Reencontro, os pombinhos até chegaram a comentar para Marília uma coisa que está incomodando eles.

Segundo a jogadora de vôlei, que fez o intercâmbio para La Casa de Los Famosos, o fazendeiro mudou um pouco sua postura com ela longe das câmeras. "No começo, você lembra, você estava com a gente desde o começo. Ele não ligava que eu arrotava e peidava. Agora, ele tá ligando", disse ela.

O cowboy então justificou o seu incômodo com a parceira. "Porque é feio", opinou Gustavo. A jogadora de vôlei perguntou ao fazendeiro: "Por que antes você não ligava?". "Ligava, já não gostava, sempre falei", disse ele. "Você nunca me falou", reclamou Key. "Agora pronto. Vou ser a madrinha pra resolver peido e arroto", brincou Marília.

Ainda na Casa do Reencontro, Gustavo revelou que se for escolhido para voltar ao jogo colocará Domitila no paredão, considerando o que tem visto fora da casa.

Fred desiste da repescagem e deixa Casa do Reencontro

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.