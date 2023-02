BBB 23: Key Alves revela encontro inusitado com brother fora da casa

Em conversa com Gustavo, Key Alves contou como conheceu Fred Nicácio antes de entrar no BBB 23

Durante a manhã desta segunda-feira, 06, Key Alves (23) conversava com o líder da semana, Gustavo (27), enquanto tomavam café, quando revelou inesperadamente que já conhecia o médico Fred Nicácio (35) fora do BBB 23. A jogadora de vôlei ainda entregou detalhes de como aconteceu o encontro inusitado com o brother.

Na ocasião, Key falava sobre mitos da alimentação, como, por exemplo, que não se deve comer manga e, em seguida, beber leite. Foi então que o fazendeiro rebateu a morena, com quem se relaciona desde que entrou no reality e aconselhou que ela confirmasse a informação com os médicos da edição, Amanda (31) e Fred: “Tem dois aqui na casa”, disse.

Subitamente, Key revelou que já se encontrou com Fred Nicácio, antes mesmo de estar confinada no reality: “Tem noção que ele me atendeu em um hospital lá em Bauru, em 2018?”, revelou a atleta. “Loucura!”, Key ainda exclamou, deixando o cowboy, que também não sabia da informação, perplexo.

Além de Nicácio, Key também já tinha sido ‘cantada’ por Gabriel Tavares (24), que foi eliminado na segunda semana do reality. O modelo já publicou alguns vídeos elogiando a jogadora de vôlei, mas as investidas não obtiveram resposta e os dois não chegaram a se encontrar antes de disputarem o prêmio da casa mais vigiada do Brasil no BBB 23.

Key Alves pede remédio para a produção. Saiba o que aconteceu!

Key Alves surpreendeu o público do BBB 23 com um pedido inusitado e deixou seus fãs preocupados no último domingo, 5. A morena foi ao confessionário e solicitou um remédio para a dor de dente, além de se colocar à disposição para passar em um médico, caso a produção julgasse necessário.

“Gente, eu queria pedir remédio para dor de dente. Vocês me mandaram ontem à noite e melhorou muito. Mas hoje já acordei com dor de dente de novo. No siso”, disse Key, durante o pedido.