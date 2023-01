BBB 23: Key Alves relembra dificuldade financeira: "Cheguei a sair com homem pra comer"

Key Alves desabafou sobre perrengues enfrentados pela falta de dinheiro durante bate-papo com outros brothers

Key Alves (23) relembrou as dificuldades que já enfrentou ao falar sobre a segurança financeira que o prêmio do BBB 23 poderia trazer para sua vida.

Durante um bate-papo com outros brothers, a jogadora de vôlei admitiu que já chegou a "sair com homem" para poder comer.

Na conversa, a atleta foi questionada por Sarah (25) se ela se sentia segura tendo um perfil em uma plataforma de conteúdos adultos — ao que ela garantiu que sim.

"Sabe por quê? Agora, por causa disso, eu sou totalmente independente financeiramente. Eu não dependo de mais nada", explicou Key. "Minha maturidade mudou", acrescentou.

A sister, então, relembrou alguns perrengues enfrentados pela falta de dinheiro.

"Eu já cheguei a sair com homem pra comer, porque eu não tinha dinheiro. Entendeu? Coisas assim, situações como essa. Eu não aceito mais, acabou", contou Key.

Ricardo (30), que estava próximo à atleta, também aproveitou para comentar: "A gente aceita tanta coisa".

"Por isso eu falo: dinheiro não traz felicidade, será?", ponderou Key. Paula (28), por sua vez, opinou: "Traz. Claro que sim".

Marília (32), que também estava presente, aproveitou para entrar na conversa: "Dinheiro não compra caráter, não compra saúde, mas compra muita coisa que vai te proporcionar momentos inesquecíveis".

BBB23: Key Alves estava junto de Rodrigo Mussi no dia do acidente do ex-BBB

Rodrigo Mussi (37) havia ido ao estádio de futebol para assistir a partida de seu time do coração, o São Paulo, e se encontraria com uma amiga depois do jogo. Porém, na volta para casa, o motorista de aplicativo que o levava, dormiu e bateu na traseira de um caminhão.

À época, Rodrigo foi projetado para frente do carro. A amiga, no caso, era Key Alves, a jogadora de vôlei mais seguida do mundo no Instagram, modelo sensual e atual participante do BBB 23.