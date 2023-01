BBB 23: Key Alves reclama de aproximação de sisters com Gustavo: "Grudadas em você"

A jogadora de volêi Key Alves conversou com Gustavo sobre o comportamento de duas sisters

Key Alves mostrou que não está gostando nada do comportamento de duas sisters do BBB 23. Deitada ao lado de Gustavo na cama redonda, a jogadora reclamou da aproximação do fazendeiro com Bruna Griphao e Larissa.

A atleta contou para o brother que teve uma conversa com a atriz mais cedo sobre votação, e elas pontuaram o fato de não terem se conectado durante os primeiros dias no confinamento. Ela ainda aproveitou a conversa com rapaz para avaliar o comportamento da loira e de sua amiga.

"Estão grudadas em você, né? Não estou entendendo. Você acha que não enxergo?", brincou Key, que em seguida ensaiou uma cena de ciúmes. Em seguida, os dois seguiram falando sobre os possíveis votos dos dois no primeiro paredão do reality.

Pegação na primeira festa do BBB 23

A primeira festa do BBB 23 foi bem agitada! Após o show comandado pela cantora Anitta (29), a noitada foi marcada por troca de beijos entre participantes!

Durante a madrugada desta quinta-feira, 19, Key Alves conversou com Gustavo e disse que ele tem muito potencial para o jogo. Momentos depois, eles protagonizaram o primeiro beijo do reality show na pista de dança.

Além deles, Bruna Griphao também ficou com Gabriel na pista de dança. A atriz, aliás, disse que não iria ficar com o modelo, mas acabou não resistindo e deu um beijão nele. O terceiro beijo da noite aconteceu entre Fred Nicácio e Gabriel Santana. Após uma conversa entre eles, os dois deram um beijão de língua. "Quer algo?", perguntou o médico. "Um beijo seu", pediu o ator.

