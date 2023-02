BBB 23: Key Alves presenciou assassinato? Entenda desabafo feito pela sister

Key Alves expôs em conversa no BBB que presenciou o assassinato de Leandro Lo

No último sábado, 4, Key Alvez (23) fez uma declaração polêmica no BBB 23. Em um desabafo com Cara de Sapato (32), a sister expôs que presenciou o assassinato do campeão mundial de Jiu-jítsu Leandro Lo (1989-2022), em agosto do ano passado. O lutador foi assassinado com um tiro na cabeça durante um show em São Paulo.

O assunto surgiu durante uma conversa entre Key, Cara de Sapato, Cristian (32) e Domitila (38), no quarto Fundo do Mar. A jogadora de vôlei afirmou que já tinha visto, praticamente, uma pessoa morrer. Sem dar detalhes, ela entristeceu Cara de Sapato, que lembrou de um amigo querido, Leandro Lo. O brother, que também é lutador, relembrou o acontecimento com os colegas: "Perdi um amigo agora, pô, o Leandro Lo. Ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa".

Com o desenrolar da conversa, Key desabafou que o relato dela tinha sido sobre o próprio assassinato em questão, garantindo que estava no mesmo show que Leandro Lo . "Foi na minha frente, eu vi tudo", contou ela. Cara de Sapato, que possuí a de Síndrome de Tourette, ficou em choque com a afirmação. O lutador, incrédulo, teve uma crise de choro, e os colegas que estavam participando da conversa consolaram o brother.

O policial Henrique Otávio de Oliveira Velozo, suspeito do assassinato de Leandro Lo, está preso. O advogado do criminoso não deixou a conversa de dentro do BBB passar e exigiu um depoimento oficial de Key. "Considerando as graves e inéditas afirmações trazidas pela participante Key Alves, requer seja a mesma intimada – com urgência – para ser ouvida na condição de testemunha nos presentes autos", disse em petição protocolada na Justiça para que Key Alves preste depoimento sobre o caso.

Em nota para o G1, a Secretaria de Segurança Pública afirmou: "O crime foi investigado e relatado à Justiça em setembro de 2022, e que a possível reabertura do inquérito policial em caso de novo depoimento, como o de Key Alves, só pode ser feita mediante determinação judicial".