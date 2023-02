BBB 23: Key Alves pede remédio para a produção. Saiba o que aconteceu

Key Alves surpreende o público do BBB 23 ao ir ao confessionário para pedir remédio para a produção: ‘Está doendo muito’

A jogadora de vôlei Key Alves deixou os fãs preocupados neste domingo, 5, ao entrar no confessionário do BBB 23 para pedir um remédio para a produção. Ela relatou que está com dor de dente e precisava de um medicamento para melhorar. Inclusive, ela contou que poderia passar pelo médico caso fosse necessário.

“Gente, eu queria pedir remédio para dor de dente. Vocês me mandaram ontem à noite e melhorou muito. Mas hoje já acordei com dor de dente de novo. No siso”, disse ela.

Logo depois, a sister declarou: “Não sei nem se precisa passar no médico ou algo assim, porque o meu dente do siso está doendo muito”.

Em outro momento, Key Alves comentou sobre o Big Fone com os brothers. “O Big Fone tocou. Eu estou chocada, o som é muito alto! É um som na casa inteira”, disse ela. E Aline perguntou se ela falou no raio-x que estava perto do telefone, e ela confessou. “Sim. Se eu tivesse corrido, eu atendia! É porque eu não queria mesmo. Eu fiquei cagada. Eu falei: ‘Mano, e se for ‘você está no paredão?’. O Fred e o Cara de Sapato estavam ali fora”, declarou.

Saiba quem atendeu o Big Fone

Na noite deste sábado, 4, o Big Fone agitou a casa do BBB 23, da Globo. O telefone tocou no final do programa ao vivo e foi atendido por Tina, que recebeu uma missão da voz misteriosa.

Na mensagem, a voz disse que Tina precisava escolher dois participantes para serem indicados ao paredão. Em silêncio, Tina foi até a despensa para pegar as pulseiras. Depois ide pensar um tempo, ela colocou as pulseiras em Gabriel Santana e Domitila Barros. Na sequência, ela comunicou a todos que a pulseira significa indicação ao paredão.