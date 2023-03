BBB 23: Key Alves fará intercâmbio em reality; veja gringos que já passaram por aqui

Key Alves foi escolhida pela produção do BBB 23 para representar o Brasil no reality Casa de Los Famosos, no México

Uma das dinâmicas mais aclamadas do Big Brother Brasil, o intercâmbio de estrangeiros está pertinho de acontecer no BBB 23. Nos próximos dias, um integrante da Casa de Los Famosos deve desembarcar no reality brasileiro e mexer com a convivência dos brothers. Por aqui, a ex-bbb Key Alves (23) foi a escolhida para ir ao México.

O anúncio do intercâmbio foi feito por Tadeu Schmidt na última semana e já tem deixado o público de casa ansioso. Nas redes sociais, Key Alves chegou a postar um storie dado spoilers para os fãs e mostrando que está mega animada com a oportunidade.

Em suas 23 edições, a produção já promoveu cinco intercâmbios entre participantes brasileiros e gringos. As visitas, claro, sempre renderam momentos de puro entretenimento para o público de casa.

Confira a lista de gringos que já passaram pelo intercâmbio:

Pablo Esposito

O argentino foi o primeiro a participar da dinâmica na história do reality brasileiro. Ele foi um dos integrantes do Gran Hermano 4 e provocou a maior polêmica ao tomar banho completamente nu no banheiro da casa (algo inédito até então).

Pablo Esposito participou do BBB 7 e tentou um affair com Carol Honório (Foto: TV Globo)

Ricardo Venâncio

Vencedor do Big Brother África 3, Ricco esteve na casa do BBB 9. Assim como Pablo, ele também tomou banho sem roupas e acabou chamando atenção do colegas de confinamento. Ele tentou flertar com Priscila Pires, mas nada foi concretizado.

Ricco foi vencedor do Big Brother África 3 e participou do BBB 9 (Foto: TV Globo)

Noemí

A espanhola que participou do Gran Hermano 12+1 foi destaque no BBB 12. Mesmo chegando já no finalzinho da temporada, ela conseguiu trocar alguns beijos com Fael, que semanas depois veio a se tornar o grande vencedor da edição. A moça também escolheu tomar banho nua.

Elettra Lamborghini

A mais polêmica da lista, a italiana Elettra veio direto da edição espanhola do Big Brother. Ela participou do BBB 17 e causou com toda a sua sensualidade. Herdeira da famosa fabricante de automóveis Lamborghini, a moça até tentou conquistar o apresentador Tiago Leifert. Atualmente ela é conhecida como estrela de realities pelo mundo.

Alberto Mezzetti

O italiano foi o último estrangeiro a participar do intercâmbio. Ele foi destaque no BBB 19 pouco depois de vencer o Grande Fratello, versão italiana do reality. Apelidado de Tarzan, ele se divertiu bastante durante a estadia de seis dias e emocionou ao deixar o programa.