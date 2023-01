BBB 23: Key Alves expõe vida sexual na frente de Gustavo e situação vira piada

Internautas fizeram memes das expressões de Gustavo ao ouvir histórias de Key Alves no BBB 23

Uma situação constante na casa do BBB 23 tem chamado atenção da web. Isso porque Key Alves constantemente fala da vida amorosa na frente do Gustavo, seu atual interesse romântico no jogo.

Os internautas vêm fazendo piada sobre Gustavo ser guerreiro de escutar todos os casos da atleta, em várias situações.

Em uma conversa na piscina, ela contou estar solteira há um ano e disparou: "Pegando geral. Cada dia era um diferente". O cowboy respondeu um "normal" e não deu continuidade ao assunto.

Em outra ocasião, os brothers comentavam sobre um boato que surgiu de que Bianca Andrade estava se relacionando com o jogador do Palmeiras, Joaquín Piquerez. Eles diziam que não tinha fundamento e Key disse que era ela quem ficava com ele na época, novamente ao lado de Gustavo.

Para os internautas, Gustavo fica desconfortável e até enciumado com as relações dela, mas ele não diz nada.

Veja os memes de Gustavo e Key Alves: