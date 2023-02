BBB 23: Key Alves e Gustavo detonam aliado no jogo: ''Ele é manipulador''

No Quarto do Líder, casal Key Alves e Gustavo falam mal de Fred Nicácio, aliado no confinamento, e dizem que médico não é confiável

CARAS Digital Publicado em 15/02/2023, às 11h00 - Atualizado às 11h30