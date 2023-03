BBB 23: Key Alves discute ao vivo com Bruna Griphao e chama Larissa de 'biscoiteira'

No Jogo da Discórdia, Bruna Griphao diz que Key Alves quer aparecer e sisters trocam farpas durante programa ao vivo

O clima esquentou no Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira, 06, na casa do BBB 23! Key Alves (23) acabou protagonizando uma discussão com Bruna Griphao (23) e sobrou para Larissa (24).

Após ser escolhida pelas sisters e Fred (33) para receber as consequências do tiro, porrada e bomba na dinâmica, a atriz e a jogadora de vôlei iniciaram uma briga depois que Bruna acusou Key de se aproveitar do seu momento vulnerável durante treta com Ricardo (30) para aparecer.

"Você se meteu numa briga que não era sua para botar o dedo na minha cara e falar que eu estava sendo desrespeitosa. No momento que eu tô brigando com uma pessoa, o que você faz? Você apazigua a situação, você não vai ser urubu de confusão", disse a loira.

"Mas eu não fui sem educação com você", respondeu Key. "Mas você aproveitou um momento de vulnerabilidade meu pra 'hypar' em cima de uma briga que não era sua", rebateu a atriz.

"Pra quê? Eu não preciso disso. Ok, eu estou te falando o que aconteceu, a minha visão. Tô te dando a minha visão. Se sua visão é essa, ótimo, não posso fazer nada", disparou a atleta.

Larissa entrou na briga, e Key Alves disse para a professora de Educação Física: "E você, que é biscoiteira?! Se toca você, garota!".

"Você gosta de ver o momento vulnerável dos outros para aparecer! É isso!", falou Bruna. "Me poupe!", respondeu Key.

Confira:

Bruna e Key discutindo durante o jogo da discórdia!!!



Bruna gritando horrores e a Key trabalhada no deboche kkkk



Cézar Boco Roso Marvvila Esse Fred Falsa Tadeu Black #ForaKey Fraco #BBB23pic.twitter.com/Wnv5TfhQU4 — TITTO #BBB23 (@tittoferreira_) March 7, 2023

BBB 23: Discussão de Fred e Sarah Aline acaba com brinca de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt precisou ser rígido durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, na casa do BBB 23, da Globo. Isso porque a discussão entre Fred e Sarah Aline saiu do controle e ele precisou interromper a discussão ao vivo.

Na dinâmica desta semana, os brothers foram divididos em grupos com seus pódios e precisaram escolher a pessoa mais fraca do pódio rival. Na vez do grupo de Sarah Aline, formado por ela, Gabriel Santana e Marvvila, ela apontou Fred como o participante mais fraco do p[ódio rival.

Sarah relembrou a indicação dele ao paredão, já que ele a mandou para a berlinda para proteger Marvvila. “Um dos principais motivos é que você me potencializou pra caramba na academia e depois disso que fez absolutamente tudo para não nos colocar no paredão. É para você fugir, pipocar. Sendo que eu estou no paredão. Você expôs a Marvvila que era uma pessoa que você mais queria proteger”, disse ela.

Então, Fred se defendeu. “Fui extremamente sincero com você. Falei que ia te defender no raio-x. Eu nunca vou deixar de gostar de vocês. Olha o que eles acabaram de fazer com a Marvvila, olha com quem vocês estão se unindo”, afirmou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!