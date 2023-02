BBB 23: Key Alves detona sister e dispara: ''Ponho ela no paredão''

Após Ricardo colocar Cezar Black no Castigo do Monstro, Key Alves diz que Bruna Griphao 'não desce mais' e promete colocar atriz no paredão

Após Ricardo vencer a Prova do Anjo neste sábado, 18, na casa do BBB 23, os brothers comentaram sobre a escolha do biomédico em colocar o líder da semana, Cezar Black, no Castigo do Monstro.

Além de perder 300 estalecas, Black, que estava no VIP, foi direto para a Xepa. No Quarto Fundo do Mar, os confinados ficaram indignados com a atitude de Ricardo, que explicou que já sabe que será indicado ao paredão de domingo, 19, pelo líder da semana.

Key Alves contou que viu os brothers do Quarto Deserto rindo e debochando da situação de Black e detonou Bruna Griphao. "Vou falar o que eu ouvi ali, tá? A Bruna: 'pode ser que a galera [de casa] gostou, viu por um lado bom', e deu risada", contou Key, que prometeu indicar a atriz caso seja líder na próxima semana.

Ela bateu palma e disparou: "Pois é a mesma bonitinha que fica aqui ó... Deixa eu ganhar o líder pra ver se eu não ponho ela no paredão."

"Já não me desce mais, tá ouvindo aqui, todo mundo, né? Ela já não me desce mais!", afirmou a jogadora, enquanto Domitila dava risada. Em seguida, Key imitou Bruna rindo e disse: '

Confira Key Alves falando de Bruna Griphao:

Key Alves falando que se for líder irá indicar a Bruna direto para paredão. Mas para isso ela vai ter que esperar mais duas semanas. #TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/FNKQXYj5sS — Central Bruna Griphao (@brunagcentral) February 18, 2023

BBB 23: Clima esquenta entre Bruna Griphao e Ricardo e brothers discutem

Na área externa da casa, Bruna Griphao e Ricardo protagonizaram uma discussão durante a madrugada deste sábado, 18. Tudo começou quando o brother afirmou que a atriz conversou com duas pessoas com quem ele discutiu no confinamento, Cezar Black e Paula, e disse que ela poderia ter falado algo sobre ele.

A sister contou que foi chamada para conversar e nega que tenho reclamado durante o papo. "Eu dou minha palavra que foi o Black que me chamou pra conversar e a Paulinha que me chamou pra conversar", disse Bruna. "A Paulinha chamou pra conversar? É muita coincidência tudo", comentou o biomédico. "Então, você está desconfiando de mim? Tá me chamando de mentirosa?".

