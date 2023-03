BBB 23: Key Alves debocha de Larissa na Casa do Reencontro: ''Está preocupada''

Em conversa com Gustavo e Marília, Key Alves debocha de Larissa ao ver sister falando de rede social

A Casa do Reencontro está fazendo os brothers conviverem novamente e muitas farpas estão rolando. Nesta quarta-feira, 22, Key Alves não resistiu e debochou mais uma vez de Larissa e do interesse da professora de Educação Física em engajar nas rede sociais.

Em conversa com Gustavo e Marília, a jogadora de vôlei falou sobre ter visto a sister dizer que deseja ser verificada em uma rede. "Aqui a bonita: 'Ai, será que o TikTok vai me verificar?'. Amiga, olha o que ela está preocupada, eu devia ter falado é mais naquele Jogo da Discórdia, falei é pouco".

"Caramba, será que não conseguiu verificar o TikTok? Até o meu é, e eu nem faço", admirou-se Gustavo, enquanto a jogadora de vôlei cai na gargalhada. "Até o do cowboy é verificado", disparou Key rindo.

Ao ser questionada sobre o seu ser verificado, a jogadora alegou que sim e debochou novamente de Larissa: "Lógico que é, meu amor. Mas o problema é que se não fosse eu tô cagando pra isso, entendeu? Mas tem gente, que tipo assim, necessita dessa p***, cara. Vem fazer o que no Big Brother?". E Gustavo respondeu em tom de brincadeira: "Verificar a conta, ué". "Depois eu que tenho boca de caçapa", declarou Marília.

Fred desiste da repescagem e deixa Casa do Reencontro

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.