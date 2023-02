BBB 23: Key Alves dá sua opinião sobre eliminação de Cristian da Prova do Líder

Cristian foi eliminado da Prova do Líder no BBB 23 após ser escolhido por Márvvila para deixar a prova junto com ela, a jogadora de vôlei Key Alves comentou sobre a atitude da cantora

Key Alves comentou a participação de Cristian na Prova do Líder - Reprodução/Globo