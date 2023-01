BBB 23: Key Alves conversa com Bruna Griphao e diz que ficou chateada com indicação ao paredão

Key Alves desabafou sobre ter sido indicada ao paredão pelas líderes Bruna Griphao e Larissa Santos

Na tarde desta terça-feira, 24, Key Alves conversou com Bruna Griphao na sala do BBB 23. As sisters, que já trocaram algumas farpas ao longo dos últimos dias no confinamento, falaram sobre a relação conturbada delas e a atleta aproveitou para fazer um desabafo.

Durante a conversa, a jogadora de vôlei confessou que ficou chateada por ter sido indicada ao paredão. Ela e Gustavo foram escolhidos pela atriz e Larissa Santos, as líderes da semana, para a primeira berlinda do reality show.

"A gente ficou muito chateado com a indicação, vocês não seriam nossa prioridade [de voto] agora", afirmou ela. "Você achou que a gente votaria em você em algum momento? Era isso a sensação?", questionou a atleta.

Ao ouvir a sister, Bruna explicou o que aconteceu e o que pensou na hora de indicar a dupla. A loira ressaltou que uma conversa que ouviu no Quarto do Líder foi um dos motivos para a escolha. "O cowboy desconfiou muito da minha veracidade. Conversando com ele, até me dá uma dor no meu coração. Se a gente tivesse tido essa conversa antes...", pontuou a artista.

Key diz que é amiga de ex de Bruna

Em conversa com Marília, Key Alves contou que é amiga do ex de Bruna Griphao, o surfista Gabriel Medina. A jogadora de vôlei detalhou como eles se conheceram e afirmou que eles são amigos há muito tempo e que costumar ir à casa dele em Maresias, no litoral paulista.

"Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair para ver ele", contou. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele, cantando para ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", afirmou.

